Con medidas de protección sanitaria se reactivó el turismo de cruceros en Quintana Roo

Como parte de la estrategia para la reactivación económica de Quintana Roo, autoridades estatales y municipales de Cozumel y Costa Maya, el CPTQ, la SEDETUR y GLOBAL NEXUS llevaron a cabo reuniones para la revisión y aplicación de los protocolos de seguridad e higiene que se deben implementar en la llegada de los hoteles flotantes.

Oportunamente, la Secretaría de Turismo puso en operación los Protocolos de la Certificación Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas (CPPSIT), que forma parte del programa de prevención que impulsa el gobernador Carlos Joaquín para salvar vidas y avanzar en la recuperación económica.

En septiembre de 2020 se publicó el protocolo para los destinos de cruceros de Quintana Roo; estos trabajos se ven reflejados en la llegada y programación de los cruceros a Cozumel y a Mahahual en junio pasado.

Las embarcaciones que han llegado a los puertos de Quintana Roo navegaron con tripulación vacunada y por lo menos con el 95% de los pasajeros adultos con esquema completo de vacunación contra Covid-19.

Con estas medidas se evita romper la burbuja sanitaria turística, permitiendo que se mantengan los protocolos de seguridad e higiene desde que los pasajeros abordan.

Después de 15 meses de inactividad de turismo de cruceros por pandemia, en junio pasado se reactivó la llegada de embarcaciones a los puertos de Cozumel y Puerta Maya en Mahahual.

Los cruceros que han llegado hasta el momento, por lo regular transportan un aproximado de 3,000 pasajeros, y han arribado al destino con un promedio del 30 por ciento de capacidad, con el 100 por ciento de la tripulación y sus pasajeros en edad elegible vacunados.

En la actualidad la SEDETUR implementó en los destinos de cruceros jornadas de acompañamiento para la integración de los prestadores de servicios turísticos en materia de la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, para continuar sumando a más establecimientos y, así, el sector turístico local se vea beneficiado de la reactivación del sector de cruceros.

Para los próximos días se ha programado el arribo de los siguientes cruceros, que puede cambiar de acuerdo con la situación epidemiológica y las disposiciones sanitarias del país de origen.

Agosto

Barco: Equinox de Celebrity Cruises, Homeport: Fort Lauderdale (EU), con itinerarios de 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 1 de agosto de 2021.

Barco: Mardi Gras de Royal Caribbean International, Homeport: Puerto Cañaveral (EU) con itinerarios de 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 7 de agosto de 2021.

Barco: Symphony of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Miami, Florida, (EU), con itinerarios de 5, 6 y 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 14 de agosto de 2021.

Barco: Gem de Norwegian Cruises, Homeport: Miami (EU), con itinerarios de 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida del 15 al 29 de agosto de 2021.

Barco: Independence of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Galveston, Texas (EU), con iItinerarios de 4, 5, 7 y 9 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel y Costa Maya). Status: Planeado – Salida el 22 de agosto al 25 de octubre de 2021.

Barco: Odyssey of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Fort Lauderdale, Florida, (EU), con itinerarios de 6 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 22 de agosto de 2021.

Septiembre:

Barco: Equinox de Celebrity Cruises, Homeport: Miami (EU), con itinerarios de 4 y 5 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 2 de septiembre de 2021.

Barco: Sunrise de Royal Caribbean International, Homeport: Miami, Florida (EU), con itinerarios de 4 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel). Status: Planeado – Salida el 16 de septiembre de 2021.

Barco: Divina de MSC Cruises, Homeport: Puerto Cañaveral (EU), con itinerarios de 3, 4, 7 y 10 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida el 19 de septiembre de 2021.

Octubre:

Barco: Nieuw Amsterdam de Holland America Cruises, Homeport: Fort Lauderdale (EU), con itinerarios de 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida el 23 de octubre de 2021.

Barco: Magic de Royal Caribbean International, Homeport: Puerto Cañaveral (EU), con itinerarios de 6 días por el Caribe oriental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 31 de octubre de 2021.

Barco: Odyssey of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Fort Lauderdale (EU), con itinerario de 6 a 5 noches por el caribe occidental (Costa Maya and Cozumel). Status: Planeado – Salida el 31 de octubre de 2021.

Barco: Freedom of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Miami (EU), con único itinerario de crucero de 5 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel). Status: Planeado – Salida el 31 de octubre de 2021.

Noviembre:

Barco: Mariner of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Puerto Cañaveral, (EU), con itinerarios de 5 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel). Status: Planeado – Salida el 11 de noviembre de 2021.

Barco: Joy de Norwegian Cruises, Homeport: Miami (EU), con itinerarios de 5 y 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida el 13 de noviembre de 2021.

Barco: Allure of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Puerto Cañaveral, Florida (EU), con itinerario: Crucero de 6 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel. Status: Planeado – Salida el 21 de noviembre de 2021.

Barco: Sky de Princess Cruises, Homeport: Fort Lauderdale (EU), con itinerarios de 7 y 14 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida el 20 de noviembre de 2021.

Barco: Breakaway de Norwegian Cruises, Homeport: Nueva Orleans (EU), con itinerarios de 5 y 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida el 21 de noviembre de 2021.

Barco: Regal de Princess Cruises, Homeport: Fort Lauderdale (EU), con itinerarios de 5 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida el 24 de noviembre de 2021.

Barco: Escape de Norwegian Cruises, Homeport: Puerto Cañaveral (EU), con itinerarios de 5 y 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida el 27 de noviembre|e de 2021.

Barco: Caribbean de Princess Cruises, Homeport: Fort Lauderdale (EU), con itinerarios de 7 y 14 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel). Status: Navegando – Salida el 28 de noviembre de 2021.