San Luis Potosí es el segundo estado "menos peor" en Alerta de Género

A nivel nacional San Luis Potosí se sitúa solamente abajo de Colima con el 41 por ciento de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM), informó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, quien reconoció que, al tener menos de la mitad de las metas acordadas, la entidad "está en falta" y es "asignatura pendiente" que deja a las siguiente administraciones.

Al comparecer ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado con motivo de la Glosa por el Sexto Informe del Ejecutivo Estatal, el funcionario expresó que en San Luis Potosí "hay una percepción especial" acerca de la violencia de género, sobre todo porque todas las muertes violentas de mujeres, por ley, se investigan bajo el protocolo de Feminicidio, lo cual fue criticado por la diputada morenista Marite Hernández Correa, quien le precisó que no había percepciones sino feminicidios y agresiones contra las potosinas, las cuales no han recibido un tratamiento idóneo.

Hernández Delgadillo dijo que la AVGM no es una solución integral sino solamente un instrumento del Estado para combatir la violencia contra las mujeres; se pronunció porque cambie el formato y no sea dirigido a municipios en específico, a quienes criticó que no incluyan en su presupuesto recursos para ese fin, y se inclinó porque sea una Alerta estatal y con recursos que administren los gobiernos estatales y llamo a instaurar políticas públicas reales.

"Las estadísticas, desde luego, no son tampoco tan gratificantes, tener un porcentaje de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género del 41 por ciento no es gratificante, es una asignatura pendiente", estableció.

El secretario General del gobierno estatal habló también a la pandemia por la Covid-19 donde criticó la indolencia en la que incurren los municipios, sobre todo del interior del estado, para cumplir y hacer cumplir los protocolos que marcan la emergencia sanitaria y el semáforo epidemiológico; en específico se refirió a una carrera de caballos y otros eventos masivos en Rioverde, donde a pesar de que al alcalde le hizo los exhortos finalmente lo permitió y ahora ese municipio de la Zona Media es uno de los que mayor incidencia de contagios y casos positivos al SARS-CoV-2.

En el caso de la capital destacó el caso de los antros "Jotas Room", uno en el barrio de San Sebastián y el otro en la calle Iturbide, en el Centro Histórico, donde todos los lunes recibe el reporte de la Dirección de Gobernación de que no cierran durante toda la noche ni respetan el aforo establecidos, "amparándose en la protección de derechos humanos", además de que no tienen permisos ni licencias de funcionamiento, "la municipalidad está informada y exhortada a qué lleve a cabo el operativo fundamental de cancelación de estos lugares", subrayó.

En materia de protección a periodistas y defensores de los Derechos Humanos, Jorge Daniel Hernández Delgadillo señaló que actualmente la Secretaría de Seguridad Pública Estatal destina 55 policías y 10 vehículos civiles y balizados para la protección de periodistas en riesgo, lo cual originó que una periodista presente le gritara: "No atiendes" y al final de la comparecencia otro más lo encarara para exigirle la protección que desde hace años se ordenó y noble prodigan.

Detalló que en el 2020 se registraron tres agresiones a periodistas en San Luis Potosí, una de ellas durante la cobertura de la pandemia por la Covid-19, lo que la coloca en el séptimo lugar nacional en número de casos; añadió que hasta agosto 21 la Unidad Estatal de Protección a Periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos da seguimiento a 50 casos, 38 son periodistas, de los cuales 21 son hombres y 14 mujeres y tres son registros de grupos; la capital con 23 casos encabeza la lista y le siguen Ciudad Valles con cuatro, Rioverde tres y Soledad de Graciano Sánchez con dos. En la mayoría de los casos se trata de amenazas, intimidación, daño a las cosas y lesiones.

Hernández Delgadillo fue cuestionado en torno al Sistema Estatal Anticorrupción y aceptó que la entidad ahí "trae una pata coja", aunque deslindó al gobierno estatal, pues dijo se trata de un sistema autónomo que este año ya recibió recursos y que sus conflictos son internos.

Señaló que en la entidad han sido reportadas 898 personas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales 714 fueron encontradas; destacó han encontrado 54 fosas clandestinas de las cuales el 80 por ciento se encuentran en la región del Altiplano y destacó como lugar de exterminio el ejido Matanzas, en el municipio de Moctezuma.