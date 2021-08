Protocolo contra la Covid-19 está listo para el regreso a clases

A pesar de que ya está listo el protocolo de atención para atender casos de COVID-19, en este regreso a clases, las autoridades de salud y educativas de la Ciudad de México, se “echan la bolita”, sobre quien podría determinar el cierre de una escuela en caso de ser necesario.

Aunque han señalado que no se trata de cerrar un plantel ante la presencia de contagios de Sars-Cov2 entre los alumnos, la posibilidad no se ha cerrado del todo, pero no definen quien tiene esa facultad.

El Titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernández, expuso que quien debe definir si continúan las clases o no, son las autoridades de salud.

“Eso lo determina la jurisdicción sanitaria. Ese ya es un tema, pues no de maestros, ya es un tema de médicos”, dijo.

El pasado domingo la secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López, fue cuestionada al respecto, y señaló que la única facultada para cerrar una escuela es la AEF.

“Como ustedes saben, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México es quien tiene –digamos– el control de todo el Sistema Escolar Público en la ciudad; nosotros estamos apoyando, estamos coadyuvando para garantizar toda la seguridad sanitaria con ellos; entonces, ellos tendrían la última palabra”, aseguró.

En torno a lo que dijo la CNTE, sobre que no hay condiciones para el regreso a clases, Fernández Fuentes expuso que, ellos trabajan para abrir las escuelas, si alguien lo hace para no abrirlas, es un tema de conciencia.

“Estoy muy cierto de qué todos los que amamos a la educación, que tenemos un compromiso con la educación, estamos trabajando para ofrecer el servicio para el que fuimos creados que es ofrecer servicios educativos, entonces nuestro compromiso como autoridad educativa y como todos los que formamos parte de la comunidad, pues es ofrecer ese servicio”, aseguró.

El titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México indicó que sólo hay 44 escuelas que se encuentran en obras pero todas las demás, se garantiza el servicio para el regreso a clases el próximo 30 de agosto.