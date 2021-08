Rumbo a inmunidad; las vacunas sí funcionan

En la tercera ola de la pandemia, 98 por ciento de las personas que llegan graves a un hospital, por COVID-19, es porque no se vacunaron, afirmó el doctor Alejando Macías. Al resaltar que las vacunas sí sirven para enfrentar al SARS-CoV-2, señaló que de 102 mil personas que se aplicaron algún tipo del biológico, hay 100 con infecciones sintomáticas y una fallecida.

“En términos generales, se puede decir de la gente que llega gravemente enferma al hospital, la gran mayoría, casi todos, carecen de vacunación. Eso significa que alrededor de 1 ó 2% de la gente que está grave en terapia intensiva, si acaso, son los que están vacunados”, afirmó. En entrevista con El Heraldo de México, el excomisionado Especial para la Atención de la Influenza, indicó que, gracias a la vacuna, al término de la tercera ola, habrá un alto grado de inmunidad entre la población. “En México hay mucha gente que ya enfermó. Se estima que más de 70% de la población, cuando termine este tercer pico de la epidemia, ya habrá tenido algún tipo de contacto con el virus y por tanto ya tiene inmunidad, y si a eso le agregamos la que da la vacuna, vamos a acabar con un alto grado de inmunidad que nos facilitará a no ponernos graves si nos enfermamos”, expuso. En torno al regreso a la escuela, Macías Hernández indicó que no se puede depender de la vacuna para los menores de edad, ya que aún no está autorizada por las autoridades sanitarias, y tampoco se ha terminado con los jóvenes.

En tanto, la aplicación de vacunas continuó ayer. Miles de jóvenes acudieron al Palacio de los Deportes para obtener la segunda dosis de Cansino. Mientras Pandemio y Covidio armaban la fiesta con reggaetón, mujeres y hombres de 18 a 29 años se sentaban, moviendo los pies al ritmo de la música a esperar su inoculación.

Karla Arellano, de 21 años, quien perdió a su padre en enero pasado, reconoció que hay todavía mucha irresponsabilidad de quienes no usan cubrebocas. “Es muy importante la vacuna para cuidar nuestra salud y la de los demás. Es un momento muy difícil para el mundo, hay que dejar la ignorancia a un lado”, comentó.

PAL