Anaya reta a AMLO, "me presento a declarar si es ante el mismo juez de tus hermanos" | VIDEO

Luego de anunciar que se exiliaría del país tras asegurar que es víctima de persecución política, Ricardo Anaya reapareció en sus redes sociales y publicó un video en el que lanzó un contundente reto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, consiste en que se presenta a rendir su declaración ante las autoridades siempre y cuando sea ante el mismo juez de sus hermanos, Pío y Martín López Obrador, quienes hace unos meses fueron captados recibiendo dinero en efectivo, por lo que el político panista pidió que les dieran el mismo trato que a él y señaló que en el caso de los hermanos del mandatario sí hay videos que los incriminen.

Ricardo Anaya inició su video asegurando que, en las dos últimas conferencias matutinas, Andrés Manuel López Obrador le ha dedicado alrededor de 58 minutos y señaló que a él solo le llevaría un minuto contestarle. “Tú me invitas a que me presente este jueves en el Reclusorio Norte para que me metan a la cárcel 30 años y me animas diciéndome que, según tú, no importa ir a la cárcel cuando eres inocente”, señaló.

Posteriormente, Ricardo Anaya le lanzó un reto al mandatario: “Yo me presentó a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pio y Martín López Obrador y que nos den el mismo trato”, aseveró. Enseguida, el político panista señaló que en el caso de los hermanos del mandatario sí hay videos del momento en el que reciben dinero en efectivo y señaló que, en su caso, solo son acusaciones de AMLO en boca de Emilio Lozoya.

“¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?”, cuestionó Anaya a AMLO y para finalizar su mensaje pidió que un reportero le hiciera llegar el reto a Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en Veracruz realizando su conferencia mañanera para que responda a la brevedad sobre el tema.

AMLO responde a reto de Anaya

En respuesta al reto Ricardo Anaya, el presidente López Obrador señaló en su conferencia mañanera que el panista puede hacer lo que considere más conveniente pero que asuma su responsabilidad, “nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita, sabe que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos”, apuntó.

En otro momento, el mandatario aseguró que Anaya lo está culpando de montar una persecución política en su contra con el único objetivo de buscar protección, respecto al tema de sus hermanos, el mandatario aseguró que no intervendrá por nadie pues es la autoridad competente la que debe actuar pues enfatizó que en su gobierno no se usan las viejas prácticas en las que el presidente tenía el poder sobre el procurador y señaló que el poder judicial es independiente por lo que él no puede dar órdenes.

Para finalizar, el mandatario aseguró que todo estas acusaciones y retos de de Ricardo Anaya son una "marrullería" para buscar protección, pues “quien lo manda a tomar dinero”, además, mandó un mensaje a la juventud, señaló que este tema debe servir como ejemplo para demostrar que no se trata de triunfar u obtener un puesto político haciendo cosas ilícitas.