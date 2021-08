Acusan a líder petrolero de engañar a viudas de trabajadores muertos

Luis Gerardo Pérez Sánchez, Secretario General de la Sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana fue acusado la tarde de este martes por trabajadores jubilados de no cumplir con el pago de seguro a los familiares de los fallecidos en los accidentes a bordo de plataformas en la sonda de Campeche.

Dentro de las acusaciones destaca el porcentaje monetario que de manera ilegal se otorga a los deudos en lugar del pago total de la póliza de seguro de vida. Además de la entrega de un documento que es firmado por los familiares con el cual desisten de demandar al STPRM y rechazan el pago del finiquito completo, llegando a dejar de recibir hasta 1 millón 300 mil pesos. Lo anterior fue denunciado por Mario Alberto Arcos Lucio en las puertas de la sección 42 con sede en Ciudad del Carmen.

Hay muchos funcionarios públicos federales como lo son ellos que están en contubernio empresa-sindicato que no le permiten al trabajador avanzar, no le permiten al trabajador obtener sus derechos prueba de ello son las personas que fallecen abordo, comentó

En su declaración Arcos Lucio detalló que existe una relación entre el líder sindical y la empresa seguros THONA para pagar solamente un porcentaje de lo que se debería otorgar a las familias por el seguro. Esto bajo un esquema de falta de pago a la empresa, lo que imposibilita cobrar el dinero, después la sección 42 hacer llegar un documento para el otorgamiento de un porcentaje por parte del sindicato condicionado con la firma de un documento que especifica el desistimiento del cobro total y la negativa de en un futuro demandar a la agrupación sindical por este tema. El demandante asegura que las familias de personas que fallecen a bordo solo reciben 300 mil pesos del millón 500 mil pesos que les corresponde

Se entiende que al menos por esta sección están asegurados por seguros Thona, estos documentos que no tienen membrete son los documentos que le hacen llegar las viudas o los deudos o a los beneficiarios y los hace llegar el señor y como dice aquí que no tienen derecho por no pagar o por no estar al corriente le manda una carta y les manda a pagar un porcentaje. Se lo mandan con copia a la tesorera pero cuando logra enganchar a la gente y obligan a los beneficiarios a firmar, que se desdigan y no puedan demandar a Thona, de esto se tiene una demanda ya, la 376 con el tribunal federal. Afirmó

Para finalizar Mario Arcos hizo un llamado para que el dirigente sindical de la cara y lo retó para que desmienta los documentos que se dieron a conocer y que afirma le hicieron llegar los familiares de los trabajadores fallecidos en accidentes en la sonda de Campeche.

“Una vez que logra convencer a las señoras por un porcentaje les hace firmar un finiquito, ojo ellos son beneficiarios no trabajadores no pueden firmar finiquito. Pero los coacciona diciéndoles que solos vas a demandar tu te quedas tranquilo con el dinero que van a dar. Estamos hablando que si el señor se contagio de covid a bordo y murió es riesgo laboral. El seguro esta por 600 mil muerte natural, un millón muerte accidental y un millón 500 mil muerte colectiva, si sabemos que se murieron más de dos es colectiva, sí hablamos de 1 millón 500 mil pesos y entregan 300 mil, por eso decimos ya basta…”

Esta denuncia se da después del accidente en la plataforma E-Ku A2 del Centro de Proceso Ku-A, perteneciente al complejo Ku-Maloob- Zaap que tiene como saldo 7 muertos, 2 de ellos trabajadores de PEMEX.

Thona con historia por presuntos fraudes

De acuerdo a diferentes denuncias la empresa “Seguros Thona” ha sido señalada por cometer fraudes en estados como: Puebla, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, y Guerrero. Dicha compañía ofrece Seguros de vida para los trabajadores del sector público, dependencias y entidades de la administración pública federal, así como con gobiernos estatales y municipales.

