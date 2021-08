Admisión de demanda contra empresas de armas en EU es una muestra de la buena relación bilateral: Alejandro Celorio

Alejandro Celorio, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que el hecho de que una corte de EU haya admitido la demanda en contra de las empresas de armas habla sobre la relación madura que hay entre ambos países.

En entrevista para El Heraldo Radio en "A la Una" con Salvador García Soto, detalló que este es el primer paso de muchos que se deben seguir, mientras esperan a que el mes próximo las empresas de armas den su respuesta a la demanda y "de ahí continuaremos con el proceso".

Hay que recordar que a principios de agosto el canciller Marcelo Ebrard anunció que se presentó una demanda civil de daños "para que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes".

Esto luego de que se señaló que los grupos del crimen organizado compran en la frontera las armas a empresas de EU y las introducen a México de manera ilegal, lo que ha flagelado a la población desde hace décadas.

Celorio reiteró que esta demanda no tiene nada que ver con la segunda enmienda de EU, si no que se trata de una afectación de un particular contra otro.

Detalló que cuentan con aliados y hasta abogados de EU que los están apoyando y asesorando en este proceso, que "si bien será largo, no desistiremos. Siembre se ha subestimado a los mexicanos, pero vamos a demostrar que no deberían hacerlo", expresó.