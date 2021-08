La revocación de mandato es otra distracción del gobierno, asegura Jorge Romero

La dirigencia nacional del PAN designó a Jorge Romero como coordinador del blanquiazul en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura que comenzará el 1 de septiembre. Marko Cortés, el dirigente nacional del blanquiazul, le encomendó, entre otras cosas, preservar la unidad e identidad del grupo parlamentario del PAN, integrar los grupos de trabajo de especialidad para conformar la agenda legislativa y hacer el mejor acomodo de diputados en las comisiones.

En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Radio, el diputado Jorge Romero señaló que, en su opinión, la revocación de mandato que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador es otra distracción de la presenta administración," él único que está hablando es él, pareciera que quien ya se quiere ir es él".

"De verás preguntémosle a la gente, ese es el tema más importante, preguntar si se debe quedar el presidente, que discutir el regreso a clases presencial, la vacunación para niños o de la gente que se ha quedado sin empleo".

Destacó que al iniciar la próxima legislatura como PAN se van enfocar en la recuperación económica, la salud, la vida, y la seguridad de la gente.

"No nos va a volver a importar la rifa de un avión, que no es rifa, a nosotros ya no nos va a importar lo que hicieron personas hace cinco siglos", expresó Romero.

Informó que este sábado se tiene prevista una plenaria de la coalición PAN--PRI-PRD, para explicar cuál será la agenda de cada partido.

"No nos estamos fusionando en un solo grupo, vamos a unir esfuerzos, pero cada uno va a tener su agenda legislativa y en qué vamos a coincidir en nuestros esfuerzos. Nosotros vamos a funcionar como bloque de contención, lo que no tiene el oficialismo son los números para reformar la Constitución y eso no es cosa menor". aseguró.