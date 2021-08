Caso José Eduardo Ravelo: Fiscal de Yucatán buscará revocar decisión de juez de no vinculación

El fiscal general del estado de Yucatán, Juan Manuel León aseguró que tienen pruebas suficientes para vincular a proceso a cuatro elementos de la policía municipal de Mérida por el fallecimiento de José Eduardo Ravelo.

En entrevista con Alejandro Cacho para el programa de República H, Juan Manuel León señaló que se habían presentado pruebas dentro de la carpeta de investigación para solicitar la orden de aprehensión contra dichos elementos, pero el juez no otorgó la vinculación.

En la audiencia de vinculación, desafortunadamente el juez otorgó la no vinculación, esto aún cuando teníamos datos de prueba suficiente para que nos diera la vinculación, que así lo considera la Fiscalía General del Estado en razón de que se cuenta ahí, primeramente con la denuncia de la víctima, y con la misma información que nos proporcionó la misma corporación policíaca que ellos fueron los que detuvieron al muchacho a José Eduardo, el día 21 de julio, lo trasladaron a la cárcel municipal y con el desafortunado vídeo que se han apreciado y que fueron presentado ante el juez de control en su oportunidad donde lo bajan de la unidad policiaca lo tiran al piso y ahí es agredido por policías municipal

Estos, con datos de prueba y muchos más que tenemos nos fuimos a la vinculación y hoy por hoy desafortunadamente no nos la otorgó el juez por sus consideraciones que no compartimos, respetamos pero no compartimos