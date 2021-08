Captan a dos hombres "guardándose" libros de una tienda en la Del Valle: VIDEO VIRAL

En Internet, las personas siempre encontrarán dichos, refranes o costumbres que podrían ser ciertos o no, pero cuya intención es maravillar a los internautas. Un ejemplo de ellos reza que en Bagdad, Irak, los vendedores de libros dejan su mercancía en la calle cuando cierran sus negocios, esto debido a que creen que "un lector no roba y un ladrón no lee"; sin embargo, en México se demostró lo contrario.

La cámara de vigilancia de una librería captó a dos hombres en un estante, llenó de varios títulos. Como cualquier curioso, se les puede ver tomando uno y otro. Todo iba bien hasta que su comportamiento extraño llamó la atención; los estaban acomodando entre sus ropas para después salir como si nada y llevárselos.

¿Dónde ocurrió y cómo eran estos "lectores"?

De acuerdo con el periodista Omar Patiño los hechos ocurrieron en el negocio de nombre "El Desastre" que cual se encuentra ubicado en la colonia del Valle en la alcaldía Benito Juárez.

En la grabación, que fue compartida en redes sociales, se puede ver a los dos sujetos (que parecen estar ya entrados en años) guardar los libros debajo de sus pantalones.

Uno de ellos lleva una camisa a cuadros y un chaleco de mezclilla, ambos holgados para permitir cometer su fechoría con toda libertad. El segundo es un hombre de complexión más robusta con un pantalón de vestir y una camisa negra lisa. Los dos usaban los cubrebocas reglamentarios para evitar un contagio por Covid-19 y claro, que nos los identificaran con facilidad.

Cabe destacar que el negocio, que parece tener también servicio de cafetería, tenía un relevante número de personas quienes no se dieron cuenta del robo que se estaba cometiendo. Incluso, una mujer pasa a lado de ellos con su mascota y los ignora, bajo la idea de que son dos amantes de la lectura y el conocimiento.

¿Cuándo sucedieron los hechos?

De acuerdo con la acotación de la cámara del lugar, los hechos sucedieron este miércoles 18 de agosto en punto de las 11:35 horas. Aunque el video no es muy extenso, se puede deducir que su maldad les tomó poco menos de un minuto.

