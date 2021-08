La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy lunes 16 de agosto 2021

Durante la Conferencia Mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló sobre temas de seguridad, presentó el ¿Quién es quién en los precios de los combustibles y también de la ayuda humanitaria que se entregará a Haití. Después de las presentaciones, el presidente López Obrador respondió a las preguntas de los medios de comunicación.

La reunión con los medios también contó con la participación de Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, que habló sobre la ayuda humanitaria que se enviará a Haití, tras el sismo que padecieron. También estuvo Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

México mandó ayuda humanitaria a Haití: AMLO

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Vázquez, habló sobre el apoyo que se dará a Haití, tras el sismo en la isla del fin de semana.

El terremoto del sábado fue de magnitud 7.2. Hasta el momento se ha registrado un saldo de mil 297 muertos y 5 mil 700 heridos. La funcionaria explicó que esta mañana llegaron a Haití dos aeronaves de la Sedena, con 15.4 toneladas de insumos. Entre los productos que se mandaron hay comida enlatada, medicamentos, leche en polvo y agua embotellada.

Además, la Secretaría de Marina mandó 3.6 toneladas de insumos de emergencia que estarán llegando hoy a las 8:00 de la mañana. Este cargamento contiene víveres, catres, cobijas, kits de higiene, filtros de agua, carretillas, palas y lámparas solares.

AMLO pide denunciar a gobiernos salientes que cometan actos de corrupción

En la Mañanera, AMLO recomendó hacer auditorías y denunciar ante la Fiscalía General de la República las irregularidades que se encuentren en los 15 estados que van a renovar sus gobiernos este año. El mandatario sostuvo que hay situaciones complicadas en algunos estados, pero reconoció que en otras entidades ya no tienen deuda como Tlaxcala y Querétaro.

"Sí, que se hagan auditorías y deslinden responsabilidades, sin afán de venganzas, sólo para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan y cómo está la situación de la deuda, no sólo la formal con bancos, sino la deuda a proveedores. Si hay irregularidades, que presenten denuncias", expresó.

AMLO sostuvo que una parte de la crisis actual es por lo que se viene arrastrando de gobiernos anteriores y aseguró que es necesario que se hagan avalúos en las entidades que van a hacer cambio de Gobierno, tras las elecciones del pasado 6 de junio.

Renovación total al INE y Tribunal Electoral: AMLO

Tras el retiro de tres diputaciones federales a Morena, el presidente López Obrador insistió en impulsar una Reforma para la renovación completa y del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Vamos a presentar una iniciativa de Reforma porque están muy mal, tanto el INE como el TEPJF. Retiro, cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen nada y por encima de la ley nadie", dijo.

En la Conferencia Mañanera, aclaró que no es un asunto personal, sino que a su parecer esos organismos electorales no han estado a la altura de las circunstancias y como presidente tiene que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Incluso sostuvo que sí luchó por varios años por la democracia, "cómo es que llegamos y dejamos lo mismo".

Sigue la Conferencia en VIVO: