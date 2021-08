En septiembre del 2024 me desaparezco: AMLO

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló sobre los pendientes que tiene su administración y aseguró que antes de irse quedarán cumplidos todos sus compromisos. Por esa razón, dijo que en septiembre del año 2024, al terminar su mandato, se desaparecerá de la escena política de México.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que se está "aplicando a fondo" para que no quede inconclusa la transformación de México. "Ya sentamos las bases, pero ahora hay que consolidar", dijo el mandatario federal, que asegura que la mentalidad de los mexicanos ha cambiado.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que intentan seguir haciendo conciencia para el cambio de mentalidad, explicó que es importante convencer y persuadir a los jóvenes, para que sigan con el proceso que está viviendo el país.

Además, el político morenista dijo que al terminar su administración, en septiembre del 2024 se desaparecerá de la escena política y que no volverá a participar en ningún cargo público. Aseguró que no usará redes sociales y que no participará en actos de políticos.

Hace unos meses ya había expresado su deseo de dejar la vida política y descansar en el rancho en Palenque. "Si la salud me lo permite, en septiembre del 24 termino mi mandato y me desaparezco", dijo.

También comentó que irá a Palenque a cuidar los árboles que tiene en su casa y usará el tiempo libre para escribir. Sobre el tema, dijo que será un libro del pensamiento conservador, mismo que le tomará tiempo, pero que "será muy útil para la política de nuestro país".