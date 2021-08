Vacunación CDMX: Jóvenes en Xochimilco de 18 a 29 años recibirán primera dosis del 19 al 23 de agosto

El gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México informó que del 19 al 23 de agosto se vacunará con la primera dosis a la población de 18 a 29 años en la alcaldía Xochimilco. Los jóvenes recibirán su primera dosis de Pfizer y se tiene previsto que se inmunice a cerca de 90 mil 956 personas.

Aquí podrás vacunarte si eres residente de Xochimilco. Foto: Especial.

Será indispensable llevar una identificación que muestre la edad, así como el expediente de vacunación impreso para recibir la vacuna. El expediente se puede descargar en mivacuna.salud.gob.mx que tendrá prellenados: nombre, CURP y folio de registro. Las autoridades capitalinas informaron también que si tienes más de 30 años y aún no te has aplicado la primera dosis, o tienes más de 18 y aún no te has vacunado, puedes acudir a la unidad de Xochimilco.

Este es el calendario para recibir la vacuna. Foto: Especial.

