¿Alexa Moreno ya tiene en la mente los Juegos Olímpicos de París 2024?, responde la gimnasta

La gimnasta Alexa Moreno, de 27 años, dijo que de momento está descansando y preparándose para una cirugía, luego de que sufrió una lesión; sin embargo, considera que aún analiza la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que "hay mucho que meditar al respecto".

En entrevista con Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela del Heraldo Media Group, la atleta afirmó que en México hace falta mucha infraestructura para que los deportistas de alto rendimiento se puedan comparar con los de países como Estados Unidos, China o Rusia.

A pesar de que Moreno ha tenido que invertir de su dinero para asistir a competencias y entrenarse, debido a la falta de apoyos por parte de las autoridades correspondientes, consideró que "a veces hay que buscar las formas de cómo hacer las cosas, poner las condiciones lo más apropiado posible para hacer nuestro trabajo. Todos los atletas nos enfrentamos a situaciones complicadas, especialmente este año. Nos afectó la pandemia, pero definitivamente fue muy duro que estás a punto de llegar a la competencia más importante y te dicen que no vas a ir, pero mantener el estado físico y mental durante un año más no fue nada sencillo".

Dijo que todos los atletas, no sólo de México, merecen un reconocimiento y un gran aplauso por haber llegado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque fue algo inédito y dieron su mejor esfuerzo.

Por otro lado, consideró que su participación en Tokio 2020 fue mejor de lo que esperaba. "La verdad es que me fue muy bien, yo disfruté de mi competencia. Quedé satisfecha con mi papel. Mi objetivo era llegar a la final, pero quería hacerlo y saltar como en verdad sé hacerlo", detalló.

En cuanto a la salida de Simon Biles de la competencia se dijo sorprendida, porque ella esperaba y quería medirse contra la mejor del mundo, pero "sólo ella sabe porque tomó esa decisión; creo que fue una situación muy difícil para ella. Para mí fue mis triste saber que estaría en la competencia".

La participación de Alexa Moreno inspiró a millones de mexicanos, quienes estuvieron atentos en su competencia, que lamentablemente quedó en la cuarta posición en el ranking final, por lo que se le escapó la medalla de bronce de las manos. Sin importar esto, los seguidores de la gimnasta le mostraron su apoyo y aplaudieron su desempeño en los Juegos Olímpicos.

"La verdad es que me da mucha alegría dejar algo positivo y aportar algo para bien, que la gente sepa que hay cosas buenas. Que entiendan que todo se puede lograr si realmente quieren. El hecho que me digan que inspiré a las personas a conseguir las cosas, me da mucho gusto, me llega a mi corazoncito", dijo entre risas la atleta de 27 años.