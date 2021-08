Diputados quitan fuero a Saúl Huerta, acusado de abuso sexual

Con 447 votos a favor y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, determinó que sí ha lugar a proceder penalmente en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, ex integrante de la fracción parlamentaria de Morena, luego de que se encontraron elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada y abuso sexual agravados en contra de dos personas, una de ellas, menor de edad.

Como único argumento de defensa, los tres abogados del legislador, acusaron violaciones a su presunción de inocencia y al debido proceso; así como de un linchamiento mediático con

“Aquí el debate no es, si nuestro defenso incurrió o no en la comisión de un acto delictivo, no es si hizo o deshizo, aquí la Litis se vincula sobre el proceso político-jurídico en el que estamos envueltos, el imputado tiene derechos fundamentales, en términos del artículo primero constitucional tiene el derecho a ser tratado igual”, señaló el abogado, Juan José Salazar Hernández.

La defensa, señaló que, desde el inicio, el proceso ha sido desaseado, se ha filtrado información a los medios de comunicación con lo que, aseguró que se ha contaminado el proceso, generando un linchamiento mediático en contra del legislador poblano que el pasado 21 de abril fue detenido tras ser acusado de violación por un menor de 15 años que en el expediente se identifica como C.J.R.L en un hotel en la colonia Juárez de la Ciudad de México, sin embargo fue puesto en libertad por contar con inmunidad procesal.

“Yo les pregunto a ustedes si ustedes no han tenido noticias de esto por redes sociales, yo les pregunto si no han visto fotografías, videos que se han filtrado a la opinión pública y que han generado un linchamiento mediático en contra de nuestro defensor…el imputado en todo momento tiene el derecho de ser tratado como inocente, lo establece el derecho internacional y nuestro bloque de constitucionalidad”, sostuvo la defensa.

En tanto, la coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía capitalina, Laura Borbolla Moreno, expuso los elementos de cargo con los que se acreditó la presunta responsabilidad de Huerta Corona en los delitos que se le imputan.

La fiscalía capitalina presentó ocho pruebas periciales, 15 documentales y cuatro testimonios que se asentaron en la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01090/04-2021.