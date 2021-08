Percibe WTTC empeoramiento en violencia y daño al turismo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), percibe un empeoramiento en materia de seguridad y por lo tanto un efecto en el turismo.

Alejandro Zozaya, vicepresidente del Consejo señaló que observa que México ha perdido terreno en este sentido, respecto a hace dos o tres años.

“Si hay algo que puede matar el turismo más que la pandemia, más que la falta de promoción, más que un cambio político, es la inseguridad, pues es un impacto en el corto plazo y tarda más en recuperarse, tiene consecuencias gravísimas.

“Qué estén amenazando a reporteros, ver como hay impunidad y no ver una estrategia correcta yo me pregunto si hoy algún mexicano ve que estamos mejor que hace dos o tres años. Yo creo que no solo no hemos avanzado, sino que hemos perdido terreno”, expuso.