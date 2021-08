RESULTADOS de la Consulta Popular: INE informa datos preliminares

El conteo preliminar que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, apunta que tras los resultados de la Consulta Popular, el juicio a expresidentes y exfuncionarios del Estado no se llevará a cabo, debido a que no se alcanzó el 40 por ciento de los votos necesarios.

Esto pese a que la mayoría de los participantes respondió afirmativamente a la pregunta que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador y después reformuló la Suprema Corte de Justicia, indicó la consejera electoral Dania Ravel.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

En entrevista con Sergio Sarmiento y Blanca Becerril, la funcionaria aseguró que no se alcanzó el mínimo para que los sufragios fueran vinculantes, por lo que no se podrá formar una Comisión de la Verdad por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo a fin de que se acumulen las pruebas que permitan señalar a los exfuncionarios, tal como se tenía previsto en caso de que se alcanzara la meta.

Con esto, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y las fiscalías locales pudieron haber llevado a cabo las acciones necesarias para la investigación y posible sanción en contra de estos exfuncionarios.

"Desde luego que no con vinculantes, esto no significa que no sea válida", aseguró Dania Ravel, consejera electoral.