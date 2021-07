"La salud debe ser un derecho no una mercantilización": Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pidió ver el tema de la salud como un gran derecho y dejar a un lado su mercantilización para lograr disminuir las desigualdades en todo el mundo.

En el Simposio Internacional “La Regulación Sanitaria en un Mundo Post COVID-19”, Sheinbaum Pardo aseguró que la privatización en este rubro, afectó la atención a la población en el combate a la pandemia.

Ante representantes de organizaciones de la salud de diversos países y titulares de agencias sanitarias, la mandataria capitalina expuso que el avance científico también se debe poner a la orden de quienes menos tienen.

“Esta disminución de las desigualdades también a través de los marcos regulatorios de la propia salud. Si la salud es un derecho, entonces no tendría porque no haber una distribución equitativa, no tendría porque no haber una distribución de los medicamentos en todo el mundo para poder tener acceso de los más pobres a los más ricos viendo la salud en su marco y tirar como un gran derecho”, expresó.