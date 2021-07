Por excedente de casi 100 mil jóvenes en vacunación; CDMX solicita más vacunas

Ante un excedente de casi 100 mil jóvenes en la vacunación contra COVID-19 de la Ciudad de México, el Gobierno local solicitó a las instancias federales más dosis. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que no se respetó la sede las Alcaldías, incluso con algunos provenientes del Estado de México.

"Claro que si tenemos contado el número de vacunas, pues evidentemente puede tener problemas. Ahora estamos solicitando al Programa Nacional de Vacunación que nos puedan adelantar vacunas de la próxima semana para no tener ninguna circunstancia en la que tengamos filas de personas y no tengamos vacunas.

"Estamos en eso, el día de hoy, alrededor de las 3-4 de la tarde, nos dijeron que era posible que pudiéramos tener acceso. A quienes están en la fila de los centros de vacunación, les pedimos paciencia. Segundo, si no son de esa Alcaldía, ayúdenos para que se vacunen los que los corresponde a esa Alcaldía", explicó en videoconferencia de prensa.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, en Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Tláhuac, donde se está aplicando Sputnik-V, se estimaba atender hasta el miércoles un total de 205 mil 787 jóvenes, sin embargo reportaron 304 mil.

O sea, tuvieron un excedente de poco más de 98 mil personas de este sector poblacional.

En el caso de Iztacalco y Tlalpan, alcaldías donde se empleó Sinovac, no se presentó dicho fenómeno.

"El mensaje es que nos ayuden, todos se van a vacunar, todos nos vamos a vacunar. Pero ayúdenos a respetar su lugar de residencia para que no lleguemos a una situación de largas filas, largas colas, largos tiempos de espera y además que llegue un momento en el que no tengamos vacunas para vacunar a todos", enfatizó la jefa de Gobierno.

Señaló que en el caso de cuántas personas del Estado de México acudieron por su biológico, es difícil hacer una estimación.

Por su parte, el Director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark

explicó que, ante cada fase de vacunación, buscan tener un 'colchón' y programan estar cerca de 110 por ciento de cobertura que, si llega 10 por ciento más de las personas que esperamos, se puedan atender.

"Pero es insostenible un esquema en el cual llega 150 por ciento de las personas que esperamos; por esta razón, les pedimos de su cooperación", dijo.

Eduardo Clark hizo un llamado a no compartir comprobantes de domicilio o no echar mano de Photoshop.

"Les pedimos no compartir comprobantes de domicilio con personas que no sean de su hogar; les pedimos no hacer Photoshop ni ese tipo de cosas, ni comprar comprobantes de domicilio.

"Les pedimos ayudarnos a cumplir con el Plan de Vacunación de las alcaldías que hemos podido iniciar esta semana; y, que todos tengan plena certeza de que van a ser vacunados y van a ser vacunados muy, muy pronto, pero necesitamos su apoyo el día de hoy y el día de mañana", dijo.

Agregó que han sido flexibles en cuanto a los documentos que se requieren para vacunar, sin embargo en una sede de la Alcaldía Gustavo A. Madero ni siquiera estaban cumpliendo con ello.

"Cualquier persona de la Ciudad, que se quiera vacunar, aunque no tenga la identificación de la Alcaldía, pero tenga un comprobante de domicilio a su nombre de un familiar directo, lo estamos vacunando.

"En el caso de la Prepa 9, después de hablar con la responsable de la sede, eran personas del Estado de México que no estaban acreditando de ninguna manera, ni con comprobante de domicilio ni con identificación, ser residentes de la Ciudad" señaló.

De acuerdo con el corte de las 10 de la mañana de hoy, en las seis Alcaldías que se vacuna a jóvenes, de 18 a 29 años de edad, se han aplicado 367 mil 419 dosis, lo que representa 21.2 por ciento de este sector poblacional capitalino.

