CDMX sigue en semáforo naranja; estas son las nuevas actividades

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este viernes que la capital del país continúa por segunda semana consecutiva en semáforo naranja de riesgo epidemiológico, medida que aplicará a partir del lunes 2 de agosto y hasta el domingo 8 de este mes.

Por su parte, Eduardo Clark García Dobarganes, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, informó que hay 4 mil hospitalizados, con una reducción en la velocidad de crecimientos; hay 6 mil 592 camas y 3 mil 154 personas en hospitalización general, destacó el funcionario. En CDMX hay 2 mil 937 hospitalizados, 432 más que la semana pasada, una reducción en la velocidad, aseguró.

Plan Nacional de Vacunación en la CDMX

Clark García Dobarganes destacó que en la CDMX sigue creciendo la reproducción del virus, "pero estamos muy cerca al 1.1 que es cuando esperamos ver una estabilización en ingresos hospitalarios." De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación hay 8.3 millones de dosis aplicadas en la Ciudad en todos los grupos de edad, el 94% de los adultos de 60 años y más, el 80% de 30 a 39 años, mientras que en solo 3 días se alcanzó el 21% de la cobertura del grupo de edad de 18 a 29.

La respuesta de las alcaldías ha sido mucho mayor a lo esperado, destacó Clark García, y la respuesta del grupo de edad de 18 a 29 años ha sido el más grande y rápido de las que se han visto, destacó. El funcionario capitalino hizo un llamado a las alcaldías de la CDMX para que respeten las fechas programadas que los ciudadanos tienen asignadas, para evitar un desabasto en los biológicos.

En la alcaldía Gustavo A. Madero se ha reportado la asistencia de personas que no solo no viven en la alcaldía sino que tampoco CDMX, provienen del estado de México, informó Eduardo Clark García Dobarganes, quien hizo un llamado a la paciencia de las personas para que esperen su turno y de esta manera se puedan resurtir las unidades en cuanto lleguen las vacunas a nuestro país.

En alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo se están prestando comprobantes de domicilio, denunció el funcionario capitalino. Son personas que no residen en estas alcaldías y pidió a los ciudadanos que no recurran a esto porque si no el Gobierno de la Ciudad se pondrá más estrictos¡ a la hora de exigir la comprobación documental del domicilio.

En el grupo de edad de 40 a 49 años en 15 alcaldías la población ya recibió la primera dosis, mientras que en la Miguel Hidalgo ya cuentan con una segunda dosis; la siguiente semana inicia la programación de segundas dosis que se están comenzando a cumplir. De 30 a 39 años ya se completaron las 16 alcaldías con la primera dosis, destacó Clark, y de 18 a 29 años, se han cumplido seis alcaldías.

Casos activos de Covid-19 hay 36 mil en la CDMX, hay algunos que faltan por comprobarse, son pruebas PCR, aunque es un número alto sigue por debajo de los 80 mil que se tuvieron en enero, cuando ocurrió el número más alto registrado en la ciudad.

Actividades en la CDMX

Claudia Sheinbaum destacó el éxito que ha tenido la campaña de vacunación para jóvenes de 18 años a 29 años, la cual comenzó el martes pasado en la CDMX y en cuyo inicio se esperaba vacunar con primera dosis a un tercio de los adultos de este grupo de edad. "Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar", destacó la mandataria el viernes pasado.

La semana pasada, la Jefa de Gobierno destacó que no habría ajustes en las actividades de la ciudad, "en la última semana se estabilizó la curva de contagios, lo que evidenció el impacto de la vacuna", informó Sheinbaum, por lo cualinvitó a la población a vacunarse.