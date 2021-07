Policías están entre los 8 mil trabajadores se quedarán sin pago esta quincena en Colima

Después del anuncio que dio anoche el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, sobre que se quedó sin recursos para pagar a los trabajadores, pensionados y jubilados, por cubrir créditos a corto plazo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio el Gobierno el Estado, Martín Flores Castañeda, informó que no descartan hacer manifestaciones e incluso presentar una denuncia penal.

“Lo importante aquí es que haga frente quien cometió la falta, quien tomó la decisión irresponsable, ilegal, de afectar el salario de los trabajadores para pagar deudas, eso no es posible, no está permitido tampoco en la ley, esta es una situación gravísima, de carácter incluso penal”, indicó el líder sindical.

En entrevista con El Heraldo de México, Flores Castañeda informó que con esta decisión se afecta a alrededor de 8 mil trabajadores de gobierno del estado, instituciones públicas descentralizadas y órganos autónomos, entre los que se encuentran policías, personal de la Fiscalía General del Estado, Congreso y Supremo Tribunal de Justicia.

Tras recordar que han tenido acercamientos con la Secretaría de Finanzas durante las últimas semanas, después de denunciar retrasos en el pago de la prima vacacional, estímulo de puntualidad, antigüedad y fondo de retiro a jubilados, dijo que les informaron que había complicaciones financieras, pero nunca de esta magnitud.

“El hecho de endeudarse a corto plazo argumentando la pandemia, me parece que no es suficiente para tomar una medida tan irresponsable, pero también tan arbitraria que afecta un derecho sagrado de los trabajadores como es el salario, no podemos permitir que se trate de justificar con la pandemia”, manifestó.

Flores Castañeda dijo que a lo largo del día se mantendrán reuniones para definir qué acciones emprenderán hasta que se pague a los trabajadores.

Sin embargo, descartó recurrir a la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, para que intervenga, tras recordar que quien está al frente de la administración es Peralta Sánchez y de él es la responsabilidad.