No disparar a "narcos", recomienda AMLO en tierra de "El chapo", para hacer frente a la delincuencia

Durante su conferencia de prensa de esta mañana, la cual realizó desde Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para defender su estrategia de “abrazos, no balazos” para hacer frente a la delincuencia, ya que aseguró es más eficaz apoyar que disparar.

También aprovechó su interlocución para invitar a los ciudadanos mexicanos a que participen en la consulta popular que se efectuará este domingo 1 de agosto; el presidente también respondió a la pregunta de si asistirá a votar también.

El mandatario aseguró que ya se encuentra listo con su credencial electoral para votar ese día en Nayarit, entidad en la que se encontrará de gira el domingo próximo. Además dio a conocer si votará a favor o en contra de enjuiciar a los expresidentes mexicanos.

López Obrador aseguró que su voto será por el "no", es decir, porque no se enjuicien a los exmandatarios; enfatizó que si encuentra una casilla durante sus recorridos por Nayarit “voy a votar en contra”. También aprovechó su conferencia para lanzar de nuevo duras críticas al Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que, a decir del presidente, no promovió la consulta popular.

"Hay que ir a votar en la consulta (...) la democracia se tiene que ejercitar siempre como es una forma de vida, entonces si se va a llevar a cabo el domingo la consulta hay que participar todos. (...) Yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra, si hay una casilla donde voy, aquí tengo mi credencial, en mi cartera, entonces sí (votará), ya expresé que yo voy a votar en contra, lo dije desde que tome posesión pero no se puede quitar el derecho a la gente a participar y que también resolvamos todos, todos, es un hecho inédito”, declaró el presidente.

No disparar a "narcos", recomienda AMLO

LeyendaEl presidente defendió su estrategia de seguridad nacional. FOTO: Especial

“Nosotros tenemos una concepción distinta, cuando dije: ‘abrazos, no balazos’, hasta se burlaron y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano, enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo a las causas que originan la violencia, es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante”, refirió.

Además, López Obrador destacó que su estrategia de seguridad es totalmente distinta a la implementada en sexenios anteriores: “Para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede y no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, enfatizó.