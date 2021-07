AMLO invita a participar en la Consulta Popular y asegura que votará en contra

Culiacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para que participen este domingo en la consulta popular.

Agregó que está listo con su credencial electoral para votar ese día en Nayarit, pero ratificó que su voto será por el "no", es decir, porque no se enjuicien a los ex mandatarios.

En la mañanera, fuera de Palacio Nacional, el mandatario dijo que si encuentra una casilla durante sus recorridos por Nayarit, “voy a votar en contra”. Agregó que los que están en contra de este ejercicio de democracia participativa, no son demócratas.

Criticó también al Instituto Nacional Electoral (INE), quien a decir del mandatario, no promovió la consulta.

"Hay que ir a votar en la consulta, quienes están llamando a participar no son demócratas o son demócratas cuando les conviene, la democracia se tiene que ejercitar siempre como es una forma de vida, entonces si se va a llevar a cabo el domingo la consulta hay que participar todos”, aseveró.

"Tenemos que ir a participar, yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra, si hay una casilla donde voy, aquí tengo mi credencial, en mi cartera, entonces sí, ya expresé que yo voy a votar en contra, lo dije desde que tome posesión pero no se puede quitar el derecho a la gente a participar y que también resolvamos todos, todos, es un hecho inédito”, dijo.

Acompañado del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz y del gabinete de seguridad añadió que la oposición impidió que la consulta popular se realizará el 6 de junio.

Los opositores, dijo, como que no quieren la democracia o quieren la democracia de élite, la que les conviene, se opusieron a que se llevarán a cabo las elecciones el mismo día.

Incluso, consideró que "mañosamente" decidieron hacerla en otra fecha y se quedaron callados, no informan.

"Es una vergüenza que los del INE, que deberían de estar difundiendo lo de la consulta, porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia, parece que están en contra de la democracia... no parece, por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática", sostuvo

SSB