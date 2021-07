Mueren 6 niños por desabasto de medicamentos contra cáncer en Tamaulipas

La suspensión del tratamiento contra el cáncer por falta de medicamento ha provocado la muerte de seis niños en el norte de Tamaulipas, afirmó la presidenta de la Asociación “Voluntad Contra el Cáncer”, Julia Azeneth García Gómez.

Apuntó que no es fácil el atribuir la muerte de un niño por falta de medicamentos, pero cuando a un niño que se le da dos dosis por semana y no se las da a la siguiente, y pasan 15 días y luego le da la otra no hace la función el tratamiento, entonces hubo mucha interrupción de tratamiento porque había escases.

Cuando hay una interrupción en el tratamiento ya no es lo mismo y el problema es el desabasto de los medicamentos.

Así insistió en que la falta de medicamento es el principal problema, ya que la farmacéutica “PISA” que es la única empresa autorizada por la COFEPRIS para la fabricación de tratamiento en México canceló por razones desconocidas la elaboración de este medicamento desde el inicio de la actual administración federal.

La presidenta de la fundación “Voluntad contra el Cáncer” explicó que esta situación ha obligado a los padres de familia y asociaciones de ayuda, a tener que buscar el medicamento en otros estados de la república incluso en el extranjero, donde el producto se encuentra en existencia, pero con un precio tres veces mayor al que anteriormente se encontraba en México.

Actualmente los 36 niños que se encuentran en tratamiento en los municipios de la zona fronteriza pueden obtener el apoyo de recursos a través de la recolección de taparroscas y de la campaña “dale lata al cáncer”, esto, con el apoyo del Sistema DIF Tamaulipas y de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

El pasado lunes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gátell, acusó que existe “un golpismo” en las manifestaciones de los padres de familia que no cuentan con el tratamiento para el cáncer de sus hijos.

Al respecto, García Gómez comentó: “un ser humano digno no politizaría una condición tan triste para los niños, yo que trabajo directamente con ellos y sus familias, hemos llorado para tratar de sacarlos adelante, el cáncer se puede vencer si se trata en tiempo, no puede ser que haya seres humanos tan mezquinos, tan perversos que no puedan sentir empatía por el dolor ajeno”.

atm