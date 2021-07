Restauranteros de Colima anuncian campaña para incentivar la vacunación

El presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Colima, Felipe Santana Linares, informó que a partir del lunes arrancarán una campaña para premiar a los ciudadanos que se hayan aplicado la vacuna anticovid, con el fin de incentivar esta práctica.

Explicó que darán a conocer un listado de las empresas participantes, para que los ciudadanos puedan acudir y sólo se les pedirá el documento que compruebe que ya cuentan con la inmunización.

Dependiendo de cada negocio, detalló, el comensal podrá ser acreedor de un descuento, un premio o bien una cortesía.

El empresario recordó que este gremio ha sido muy golpeado por la pandemia, por lo que están conscientes de que todas las medidas que se tomen para combatirla se deben llevar a cabo, como la vacunación.

Colima ya cuenta con el avance en la inmunización de la población a partir de los 30 años de edad, mujeres embarazadas, maestros y médicos.

Además el lunes pasado inició la vacunación del grupo de 18 años y más en Minatitlán, la cual se retomará a partir del viernes en la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez, y el martes 4 de agosto en Manzanillo, según anunció la Delegación de Programas de Desarrollo.

En otro tema Santana Linares reconoció que a pesar del gran aumento de contagios de Covid-19 en la entidad, hay lleno total en antros y bares, lo que atribuyó a que existe confusión entre los empresarios por la falta de coordinación entre las autoridades estatales y federales sobre las restricciones de las actividades.

"El doctor Hugo López Gatell hace una semana señalaba que ya no iba a haber cierre de establecimientos, que la actividad económica no iba a parar y estamos en la disyuntiva si sí o no, por eso estamos esperando los nuevos lineamientos para ver qué va a pasar con los bares y antros", expuso.

Dijo que existe el temor por las nuevas variantes y que, además, el virus es cada vez más fuerte, tanto que ahora está atacando a los más jóvenes.

"Imagínate si de las 7 mil unidades de negocio que tenemos en el estado, vive del clientelar de los 16 a los 22 años, pues estamos preocupados de que nuestros jóvenes puedan estar inactivos o permaneciendo en casa ,aunque vemos una movilidad más desatada, creo que todo esto ayudó el movimiento político que tuvimos en el estado", opinó.

