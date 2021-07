Regreso a clases presenciales debe ponerse a discusión pública, asegura académico de la UNAM

Malaquías López Cervantes, doctor en epidemiología por la Universidad de Yale y catedrático de la UNAM, dijo que el regreso a clases presenciales se debe poner a discusión pública y establecer de manera clara las condiciones en las que debe darse ese paso.

"No es nada más fijar una fecha de manera arbitraria, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para que los niños y jóvenes regresen a la escuela, ha sido perjudicial tenerlos fuera de la escuela, pero también puede ser muy perjudicial tenerlos en la escuela", dijo en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.

Respecto a que no se piensa cerrar las actividades económicas, dijo que no se puede "poner como argumento central la idea de que estamos cansados, ya que eso no sustituye la idea de que debemos preservar la vida en las mejores condiciones posibles".

Destacó que se debe hablar de la importancia de la salud y tomarse en serio el fenómeno que se está viviendo, una infección muy intensa y muy frecuente dentro del grupo de jóvenes.

Almacenamiento de vacunas en el país

López Cervantes dijo que respecto al almacenamiento y distribución de las vacunas hay una caja negra en México, pues las cifras de las que llegan y de las que se han aplicado no coinciden.

"No tenemos explicaciones coherentes acerca de cómo van fluyendo y llegando a los destinatarios finales", expresó.

Sin embargo, indicó que es importante considerar el hecho de que debe haber segundas dosis y tal vez por esa razón se tengan que almacenar algunas mientras llega el momento de su aplicación.

"Pero nada de eso lo sabemos, porque todo esto se maneja como si fuese materia de alguna secta secreta".

El académico de la UNAM agregó que el tema de la aplicación de las vacunas y su resguardo debe transparentarse para bien de la sociedad y beneficio mismo de las autoridades, ya que actualmente no existen diagramas de flujo que permitan verificar los tiempos y flujos para que todos sepan qué se está haciendo.

Participación de las entidades

Malaquías López Cervantes señaló que es importante que se involucre a las entidades federativas en la aplicación de las vacunas, ya que la aplicación vertical es inexplicable.

"Parece que se pasa por alto que hay capacidad técnica en todas las entidades y que pueden participar y apoyar, incluso el sector privado para que sea más rápido el proceso y la cobertura de la población", afirmó.

Aseguró que es importante estimular la participación de toda la sociedad, no depender de mecanismos centralizados ni verticales, que históricamente en todos los lugares, incluso México, han demostrado ser los menos eficientes y los que finalmente no permiten que lleguen los beneficios necesarios a la sociedad con la prontitud necesaria.