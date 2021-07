En sanción contra Samuel García el INE prefirió garantizar la equidad en la contienda: exconsejero

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por 83 millones 852 mil 921 pesos al partido Movimiento Ciudadano (MC) y al candidato electo al gobierno de Nuevo León, Samuel García, por gastos no reportados.

A lo anterior, el exconsejero del INE, Arturo Sánchez, señaló que la decisión del instituto se inclinó por garantizar la equidad en la contienda electoral.

En entrevista para el programa de República H con Alejandro Cacho, el exfuncionario destacó que la votación entre los consejeros no fue igualitaria, pues “hay una clara mayoría del consejo que se inclinó por esta posición”.

Sobre las acciones del gobernador electo, Samuel García y su esposa, destacó que sí hubo un gran beneficio a su campaña, pues se aprovechó de la influencia y seguidores que Mariana Rodríguez tiene para beneficiar al candidato de Movimiento Ciudadano.

El candidato ciertamente se vio beneficiado por la acción de su esposa y ese beneficio no lo puede tener cualquier candidato, porque no todo mundo está casado con una mujer como su esposa, en ese sentido si hay un aprovechamiento claro de los mensajes puede dar y la influencia que puede tener en mucha gente para beneficiar su campaña.

Acotó además que la respuesta de Samuel García fue la correcta pues espera que el TEPJF decida si fue correcta o no la sanción del INE

La respuesta del gobernador electo es la que tiene que tener, me parece correcta, hay que ir al tribunal electoral que fijara la última palabra y determinará los criterios ahí se dirá el derecho.

Finalmente, Arturo Sánchez comentó que la multa no afecta su triunfo pero sienta un precedente histórico que puede servir de referencia en futuros comicios .

Esta sanción y esta evaluación no mina el triunfo de Samuel García y no genera un efecto que hubiera sido más complejo, por ejemplo rebasar los topes de gastos de campaña. Se trata solamente de una multa, una multa importante y que el tribunal decidirá si fue justa o no, pero sobre todo fijará un criterio, sentará un precedente importante para ver si en otros casos