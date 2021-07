"Cisen espió siempre a toda mi familia", asegura AMLO y destaca práctica de gobiernos autoritarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado durante su conferencia mañanera acerca de los métodos de espionaje que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) implementó contra su persona durante muchos años, así como si conocía los expedientes que se han estado dando a conocer:

"Yo no conocí de estos expedientes, el único que me interesaba era el que tenían en el Cisen sobre mi tiempo de opositor inicial y me lo entregaron del Archivo (General) de la Nación, ese expediente si lo tengo, ahí vienen la carta de (Miguel) Nassar Haro, varios informes de Nassar Haro (extitular de la antigua Dirección Federal de Seguridad). Reciente no, no me entregaron nada y tampoco quise saber," destacó.

El mandatario también destacó esta práctica como exclusiva de gobiernos autoritarios: "Esa es la verdad, imagino que nos siguieron siempre (a él y su familia), nos espiaron siempre, en la casa, por los teléfonos, a toda la familia, a todo el círculo cercano. Pues es una práctica de gobiernos autoritarios," resaltó.

"Por eso desapareció el Cisen, fue de las primeras cosas que planteé, que no íbamos a espiar a nadie, al principio no se entiende el por qué de estas medidas, pero ahora ya se sabe porque esto era una práctica perversa que no solo se aplicaba a nosotros, sino a muchos más, periodistas, otros políticos, se espiaban entre ellos mismos. Y no solo en México, sino a nivel mundial, es muy lamentable que esto sucediera", destacó el presidente.

Desaparecer el Estado Mayor fue un acto de justicia: AMLO

López Obrador destacó además que la desaparición del Estado Mayor presidencial "fue un acto de justicia histórica por lo que hicieron en otros tiempos, por órdenes de los presidentes, nunca más la represión, la tortura, la masacre, nunca más ordenar quitarle la vida a nadie, nunca más el 'mátalos en caliente', nunca más la guerra, defender los Derechos Humanos, proteger a todos. No querer resolver los problemas con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas," señaló durante su conferencia.

El presidente también aseguró que después de haber perdido la elección presidencial de 2006 los opositores lo dieron por muerto políticamente: "Durante el gobierno de Calderón me dieron por muerto, políticamente hablando, después del fraude de 2006, después que me roban la presidencia que se lanzan con todo, con la guerra sucia, y padecí de un linchamiento público muy fuerte. Todo esto del espionaje se ha padecido siempre, pero lo que tenemos que hacer es no repetir y que nunca más se vuelva a espiar a nadie. Que se respete lo que es el espacio vital, de todos los seres humanos, la intimidad."

"Di instrucciones que se transparente todo el Archivo (General de la Nación) y voy a estar al pendiente, ya hay acceso a todos los archivos, no hay nada que no se pueda consultar. Cuando llegué había una sección del AGN cuidada por elementos del Cisen, y ya se abrió esa sección, y se van a abrir todas. Ya di la instrucción.