Extienden defensa; alcanza autodefensa a Pátzcuaro

La guardia comunitaria autodenominada Pueblos Unidos, surgida en Ario de Rosales, Taretan, Nuevo Urecho y Salvador Escalante, extendió el fin de semana su zona de operatividad y arribó al municipio de Pátzcuaro, donde esperan colaborar con las autoridades para combatir la delincuencia.

Son cerca de 200 hombres armados los que están dentro de la cabecera municipal a la espera de recibir cualquier reporte ciudadano que alerte sobre incidentes de violencia e inseguridad y, en consecuencia, actuar.

El sábado pasado, a un día de su ingreso en Pátzcuaro, un comerciante pidió el apoyo de Pueblos Unidos luego de que un joven le exigiera cobro de piso semanal.

“Se acercó a mi negocio y me dijo que venía por una cuota de 300 pesos semanales para poder seguir trabajando. No me dejé amedrentar y tomé la iniciativa de pedirle ayuda a un conocido que tenía contacto con las personas de Pueblos Unidos. Ellos fueron quienes se encargaron de darme la atención para así aprehender a esta persona que me quería extorsionar”, narró el habitante afectado.

La guardia comunitaria se movilizó y capturó al presunto extorsionador, quien fue trasladado por los civiles armados a las oficinas locales de la Fiscalía General del Estado (FGE), sitio al que también acudió la víctima para denunciar al joven que le exigía el cobro.

Los miembros de esta agrupación indican que esperan ser aliados de las corporaciones de seguridad para atacar a la delincuencia que los habitantes les han denunciado, y que, afirman, fue la razón de su ingreso.

“Queremos que la ciudadanía de Pátzcuaro que nos tiene miedo o que piensa que venimos a causar algún daño, que vea los resultados. Apenas tenemos un día y ya trajimos a un delincuente (ante el Ministerio Público).

Nosotros queremos apoyarnos con las autoridades; estamos en toda la disposición. El día que veamos que son unos municipios tranquilos, tal vez nosotros vamos a descansar también y nos vamos a dedicar nada más a nuestro trabajo y guardamos nuestras armas, y las autoridades que sean responsables de la seguridad”, expuso el comandante encargado de la operatividad en Pátzcuaro.

El integrante de Pueblos Unidos destacó que en ese municipio no habrá instalación de barricadas ni circularan con las armas expuestas, debido a que se trata de una ciudad que diariamente recibe a turistas.

“Vamos a hacer una limpieza de rateros, tiraderos de droga, de todo eso. A todos los delincuentes les decimos que si nos leen o nos escuchan, que se retiren, si no quieren problemas. Vamos a dejar a Pátzcuaro limpio, pero va a seguir siendo lo que es, un pueblo mágico y una zona turística”, señaló.

El comandante de Pueblos Unidos aseguró que la mayoría de los comercios y transportistas de Pátzcuaro son intimidados con los cobros de cuota, extorsiones, secuestros y robos, aunque evitó referir a qué grupo delincuencial, que opera en Pátzcuaro, van a combatir.

