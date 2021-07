Servidores públicos de Jalisco podrían dejar de recibir 'pensiones doradas'

Un máximo de 106 mil pesos es lo que pretenden que sea el monto mayor que puedan recibir los trabajadores del estado por concepto de pensión y así evitar que se sigan dando casos de 'pensiones doradas' que generan una carga financiera al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL).

Esta iniciativa para topar los montos de pensiones, fue entregada hoy ante el Congreso local por parte del mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez que refirió que luego de la auditoria que se llevo a cabo en el IPEJAL, se tienen identificadas a 87 que sobrepasan los 106 mil pesos e incluso hay superiores a los 200 mil pesos mensuales.

“La iniciativa tiene como propósito acabar con la historia vergonzosa de las ‘pensiones doradas’, del pago desproporcionado de pensiones a funcionarios que se dio en el pasado, que hoy representa una carga insostenible para el IPEJAL en el tiempo y estamos listos para dar la batalla jurídica y de una vez se los digo a aquellos que van a querer emprender en su derecho una defensa legal, que los vamos a exhibir y vamos a decir quiénes son y cuánto están cobrando, no quiero juzgar a nadie, hay personas a las que conozco y hasta las aprecio en esa lista, pero no es posible que no entendamos que está en juego el fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado”.