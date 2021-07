Nada que festejar por inauguración de Parque Ecológico Xochimilco: Vecinos

Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco refirieron que “no hay nada que festejar” por la reinauguración del Parque Ecológico Xochimilco, puesto que se destruyó el humedal de esta demarcación y dio paso a un puente vehicular.

“Esta acción no va solucionar los problemas de movilidad, pues solo traslada el tráfico un kilómetro más adelante, y que propiciará mayor urbanización en la zona”, apuntaron.

Señalaron que con la “recuperación se restringirá a Xochimilco, de ser ecosistema completo, que evita inundaciones, que da agua, que regula la temperatura de toda la ciudad, y es que se convertirá en un museo, para recordar lo que ya no será, y en un centro de espectáculos, es decir, en una mercancía, ya que se realizarán obras de luces y sonido cada fin de semana”.

Asimismo, detallaron que se han dejado de lado temas como: las ocupaciones ilegales de viviendas en el Área Natural Protegida continúan, a descarga de aguas negras y residuales a los canales de las zonas productivas y chinampas, el nivel de agua en los canales que esta disminuyendo, así como los hundimientos por sobreexplotación de agua.

“Esto no es una buena noticia. El Parque Ecológico Xochimilco es una pequeñísima parte de toda el Área Natural Protegida de Xochimilco, al parecer, el gobierno apuesta a que esa pequeña franja sea la única área natural protegida en un futuro”, explicaron.

Finalmente exigieron la demolición del puente vehicular de Cuemanco, ya que su construcción estaba prohibida de acuerdo al Programa de Manejo del Area Natural Protegida, y que “se canalicen los recursos suficientes para una restauración integral, no parches, ya que si no se frena la urbanización, en unos 30 años, no quedará nada de Xochimilco”.