La prevención también es una forma de combatir el crimen organizado: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez aseguró que la prevención también es una forma de combatir el crimen organizado.

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Chilpancingo, la funcionaria federal explicó que el trabajo de las fuerzas federales en todo el país en materia de seguridad resulta insuficiente sin el apoyo de la población para que brinde consejos y alertas a las niñas, niños y adolescentes.

"Resulta insuficiente sin el apoyo de la población, de las madres, de los maestros, de los padres, de los tíos, de las tías, de los abuelos, de las abuelas, necesitamos que todas y todos hablen para que los niños, los adolescentes y los jóvenes de sus familias reciban sus consejos, sus alertas, sus llamados sobre los peligros que implica por ejemplo, el consumo de las drogas y las adicciones. La prevención también es una forma de combatir el crimen organizado. Queremos niñas y niños que se dediquen a estudiar, jóvenes que se desarrollen sanamente, por eso, desde la Secretaría de Seguridad trabajaremos con la estrategia de prevención, y también en todo el país con la implementación de los programas sociales", afirmó.

Señaló que el acompañamiento de las familias evita que los menores sean cooptados por las bandas criminales e inducidos al consumo de drogas.

"No queremos que nuestras niñas, niños, jóvenes sean cooptados por quienes producen y distribuyen enervantes. Juntos sociedad y gobierno vamos a trabajar por el bienestar de las familias y por el bien del país. Tenemos la convicción de que podemos atajar la espiral de violencia e inseguridad que heredamos, y dejar en el pasado la estrategia de guerra que no dio ningún resultado, pero construir la paz exige trabajo coordinado y constante, no es una labor de un solo día, requiere atención y compromiso de todas y de todos, por eso invitamos a la población a sumarse a este esfuerzo por el bien de las familias, y por el bien de nuestras niñas, de nuestros niños y jóvenes, por eso digamos: si a la paz y no a la guerra", indicó.

alg