En México afortunadamente hay paz, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México hay problemas muy focalizados de violencia, pero que afortunadamente hay paz.

En la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Chilpancingo, el mandatario federal expuso que durante la pasada jornada electoral sus adversarios apostaban a que iban a ver enfrentamientos y violencia generalizada, que incluso llegaron a decir que era incontrolable y que el 35% del territorio nacional estaba dominado por completo por la delincuencia.

"Pues no, claro que hay problemas muy focalizados, pero no es una situación generalizada, en México afortunadamente hay paz y tranquilidad, hay gobernabilidad. Yo fui a Chilapa y estoy aquí y mañana voy a la Costa Chica y voy a estar en Guerrero y no traigo guardaespaldas, ni me traslado en carros blindados, porque el que nada debe nada teme, y el que lucha por justicia no tiene nada que temer", afirmó.

López Obrador reconoció que la incidencia delictiva en Guerrero bajó por el trabajo realizado por el gobernador Héctor Astudillo en coordinación con las fuerzas federales.

"Yo celebro que en Guerrero en materia de seguridad se esté avanzando, es cierto lo que comentó, y a todos nos consta, el gobernador Héctor Astudillo, era muy difícil la situación de violencia en Guerrero, no quiere decir que ya se viva en una sociedad perfecta, claro que hay todavía violencia", expuso.

