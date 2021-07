Inmuebles, sismos y dictámenes: todo lo que debes saber, según Colegio de Arquitectos

Este jueves trascendió que Juan Mario Velarde Gámez, el Director Responsable de Obra (DRO) del Colegio Rébsamen, recibió una sentencia de 208 años años de prisión por la muerte de 19 niños y siete adultos en el derrumbe del sismo de 2017 en la Ciudad de México.

Al respecto, Raúl Vertti, representante del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, ante la CADROC, indicó que el visto bueno de seguridad y operación que él emitió fue del 2014, pero que las constancias se deben renovar debido a su vigencia tan corta.

El sismo fue del 2017, estas constancias tienen vigencia de tres años y la propietaria o propietarios, tienen la facultad de continuar con este mismo director de obra contratar otro, pero si no se regenera por que se tienen que renovar 15 días antes de su vencimiento, entonces desde ahí creo que hay una mala interpretación en el sentido de que seguía siendo responsable con este visto bueno de seguridad y operación.

En Entrevista con Javier Solórzano para el programa Referente Informativo, destacó que el denominado punto de vista de seguridad lo otorga el responsable de la seguridad de la obra y no el director como tal, de acuerdo a las nuevas normativas vigentes.

Este año se hizo una modificación al reglamento de construcciones, ahora se le llama visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones, esto quiere decir que los directores de obras dan el visto bueno siempre y cuando puedan operar desde el punto de vista instalaciones no desde el punto de vista estructural, el punto de vista estructural, como lo dijo el abogado es el otorga el corresponsal en seguridad estructural.

Por lo anterior, señaló que Velarde Gámez no tiene toda la responsabilidad, pero las autoridades no cuentan con el apoyo de técnicos especializados en la materia para revisar los documentos correspondientes.

No hay responsabilidad. El problema es que los juzgadores desafortunadamente no tienen el apoyo técnico especializado de un par, ósea, de un director responsable de obra o un director responsable en seguridad estructural haga la revisión y el análisis de toda la documentación que exista y obviamente de las condiciones del inmueble. Los que hicieron el dictamen parece ser que fueron peritos valuadores, entonces no es lo mismo hacer el avalúo de un inmueble a un especialista que, tienen que hacer un examen muy minucioso, nos tenemos que ir actualizando año con año.