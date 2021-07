IMSS analizará peticiones de pacientes inconformes con tratamiento de hemodiálisis 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió a analizar las peticiones de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis del Hospital General de Zona (HGZ) No. 58, que se manifestaron frente a las instalaciones del nosocomio, informó la Oficina de Representación Estado de México Poniente del IMSS.

Durante la mañana de este jueves, un grupo de alrededor de 40 personas conformado por pacientes de insuficiencia renal y sus familiares cerraron parcialmente los carriles laterales del Periférico, para inconformarse por el cambio de proveedor que actualmente les otorga el servicio de forma subrogada.

El instituto informó que los inconformes fueron invitados al diálogo con personal de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas y directivos del hospital, a fin de escuchar de forma directa sus inquietudes, a lo cual se negaron inicialmente.

A través de un comunicado, el IMSS Edomex Poniente señaló que los procesos de asignación de tratamientos subrogados se hacen de forma pública y transparente, con el objetivo de brindar un servicio de calidad a sus derechohabientes.

La principal petición de los inconformes es que los sigan atendiendo en la misma clínica privada, donde les estaban dando el tratamiento de hemodiálisis, ya que recientemente el HGZ 58 del IMSS los envió a otro lugar, donde, aseguran reciben un servicio de mala calidad.

“Estamos pidiendo una atención digna y respetuosa para los pacientes de hemodiálisis. Esa atención la estábamos recibiendo, pero a la clínica donde nos están mandando no nos dan un servicio de calidad, ya que no cambian los filtros, no tienen higiene, ni el personal adecuado. Pedimos que se revoque la licitación o el contrato que hizo el IMSS”, comentó uno de los manifestantes.

Gilberto Hernández, paciente del IMSS levantó una queja en contra de la nueva empresa privada que les está dando el tratamiento de hemodiálisis.

“En la nueva unidad de hemodiálisis, en menos de un mes me infiltraron, me giraron la aguja 180 grados, me lastimaron el nervio central, la quijada y la columna, tengo dolores fuertes en espalda y brazo; pero no me están pagando los gastos que se generaron”.