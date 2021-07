Vacunan a más de 28 mil treintañeros de Nezahualcóyotl en el primer día

Más de 28 mil adultos de 30 a 39 años de edad fueron vacunados en Nezahualcóyotl durante el primer día de aplicación del antígeno de AstraZeneca a este grupo etario a diferencia de otros municipios del Estado de México y el país donde la participación ha sido sumamente baja, ello gracias a las estrategias de comunicación con la ciudadanía, en las que destacan conversatorios virtuales en vivo con la Dra. Ma. Isabel Salazar Sánchez y el Dr. Jesús Miguel Torres, científicos e investigadores del IPN, informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.

El alcalde señaló, durante un conversatorio en línea con la Dra. Ma. Isabel Salazar Sánchez y el Dr. Jesús Miguel Torres, en el que ciudadanos de manera directa enviaban sus preguntas acerca de las vacunas, que Nezahualcóyotl es el único municipio que realiza ejercicios de ese tipo, así como transmisiones en vivo donde se orienta en tiempo real a la población los tiempos de vacunación, la afluencia de los diversos centros y lo que sucede en ellos minuto a minuto, hecho que contribuye de manera importante a lograr la meta de vacunar a todos en Neza.

Algunas de las preguntas que realizaron a los expertos los participantes en este ejercicio de comunicación fueron: “Si te pones la vacuna contra el COVID, ¿es posible que des positivo en la prueba COVID a los 15 días de ponerte la vacuna?”; “¿Me puedo vacunar si tengo gripa?”; “Soy del grupo de 30 a 39 años y me toca vacunarme el miércoles, mi pregunta es: tuve COVID en el mes de febrero y me dejó como secuela hipertensión y una lesión en mi corazón que de acuerdo a mi doctora no es significativa, además soy alérgica a las sulfas y la penicilina ¿puedo vacunarme con AstraZeneca?”; “¿Por qué se presentan síntomas con la vacuna AstraZeneca y no con las otras vacunas?”; las cuales fueron contestadas de manera puntual.



De la Rosa García subrayó que han surgido de diversas fuentes rumores y falsa información que pretende evitar que las personas se vacunen con base en supuestas contraindicaciones e incluso conspiraciones, por lo que el gobierno municipal de Nezahualcóyotl hace un amplio esfuerzo por medio de la Dirección de Comunicación Social para que, con apoyo de la comunidad científica, puedan informar de forma oportuna, certera y objetiva, labor que se refleja en la confianza que los habitantes de Neza han demostrado al vacunarse.

El presidente municipal indicó que hasta el momento en Nezahualcóyotl se han vacunado contra el virus SARS-CoV-2 más de 395 mil vecinos, de los cuales más de 144 mil eran adultos mayores de 60 años quienes ya cuentan con su esquema de vacunación completo, más de 125 son adultos de 50 a 59 años y más de 126 mil corresponde al grupo de 40 a 49 años de edad a los que en las próximas semanas se completará su esquema de vacunación.

Destacó que este municipio ha sobresalido por obtener los mejores porcentajes de participación en cada una de las convocatorias de vacunación y poseer el récord nacional de personas vacunadas en un solo día, con más de 35 mil dosis aplicadas, cifra que no ha podido ser igualada por ningún otro municipio en todo México, por temas de logística, pero sobre todo de comunicación y contacto con la gente.

Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García agradeció a la población su confianza, cercanía y atención a los mecanismos de comunicación que el gobierno municipal ha establecido para que la información verídica y confiable prevalezca sobre los rumores y la desinformación en torno a las vacunas, pues represan la mayor esperanza para frenar la pérdida de vidas humanas y salir avante de la pandemia de COVID-19.

EFVE