Martí Batres no hará especulaciones sobre su llegada a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

El actual senador de la República, Martí Batres, quien el próximo 15 de julio será formalmente el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que sobre la posibilidad de lanzarse por la Jefatura de Gobierno capitalino, no hará especulaciones ni futurismos, "tengo un trabajo, me voy a centrar en él y no me voy a distraer en otras cosas".

Además, aseguró que este cambio es una invitación de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y forma parte de los reacomodos que ocurren generalmente en la segunda mitad de las administraciones.

"Es frecuente que en la segunda mitad de una administración, esto sucede a nivel local y federal y local, haya diversos reacomodos para impulsar el proyecto de la administración", aclaró.

Destacó que llega a incorporarse a un trabajo que se ha realizado con gran cantidad de aciertos y de logros, como el cablebús, que unifica la orientación de privilegiar a los más pobres y el lema de la innovación.

Su balance sobre las elecciones

A pregunta expresa sobre la pérdida de la mitad de la Ciudad de México en las pasadas elecciones del 6 de junio, señaló que esos balances corresponden de manera central a las fuerzas políticas que compitieron en el proceso electoral; sin embargo, dijo que si se hace un análisis fino y pormenorizado, se puede advertir que la mayoría de las elecciones se definieron por una orientación progresista.

"Esto se puede advertir si se observa cómo se dio el voto en cada sección electoral y en cada casilla, donde hay una confirmación de la fuerza actualmente gobernante como la primera fuerza en el 75 por ciento de las secciones electorales, es decir, en 4 mil secciones de las 5 mil que integran la ciudad", explicó.

Se reafirmó la fuerza política que hoy gobierna la Ciudad como la primera fuerza que hoy gobierna la Ciudad de México.

Agregó que si se observan las casillas, se encontrará que de 12 mil casillas, la fuerza política que hoy gobierna ganó en 7 mil casillas, incluso al conjunto de la oposición unida.

"Sobre esa base, te podría decir que la fuerza política que hoy gobierna en la Ciudad se ha reafirmado como la primera fuerza política de la Ciudad", expresó.

Aseguró que durante su administración se reconocerán a todos los actores políticos, se dialogará y respetará también a quienes forman parte de la oposición "porque somos una Ciudad plural".