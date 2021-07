Cuerpo Entero: Judith Vanegas Tapia

¿QUIÉN ES?

Judith Vanegas Tapia / Nació en San Antonio Tecómitl / Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), médico de profesión durante 22 años, se desempeñó como directora en la Clínica del ISSSTE en Milpa Alta / En la demarcación ha ocupado cargos como jefa delegacional interina de 2003 a 2006 / Para 2012 operó como directora Jurídica y de Gobierno, directora general de Desarrollo Social y fue coordinadora de Morena en la demarcación / Es la actual alcaldesa electa por la coalición Morena-PT, para la alcaldía Milpa Alta.

EN RADIOGRAFÍA

La complexión física de Judith Vanegas es la de un ectomórfico, se caracterizan por ser delgados, de huesos pequeños, articulaciones y músculos delgados.

Su tono de voz es nasobucal y bajo en la tesitura, con marcadas variantes a lo agudo. Realiza énfasis en los remates, a pesar de mantener un tono uniforme y posee un seseo permanente.

Acompaña con un lenguaje corporal cerrado no genera movimientos amplios con las manos y brazos. No es de una personalidad estridente, o de discursos incendiarios como parte de su personalidad.

¿QUÉ PROYECTA?

Posee una imagen estructurada. Su atuendo es uniforme, tiende predominantemente al uso del blanco y negro como base, que combina color con tonos vivos y pastel, como el durazno. También se le observa predominancia del color guinda o vino en su outfit.

Usa blusas en V y se destaca el mínimo uso de transparencias. Es una imagen recatada, y se destaca en vestidos y pantalones, en combinaciones con blanco, nude, oxford, vino, y poca gama de rojos, peros sí el uso de rosas intensos y pastel.

Su tono de piel le permite una amplia gama de colores, aunque por su perfil, se ciñe a una gama, ha creado una imagen permanente, no tiene arriesgados notorios.

Ha mantenido la forma del corte de cabello, el tono ha permanecido a lo largo de un tiempo considerable que le permite crear una marca y una identidad. Aunque el diseño de imagen es consistente, ha tenido tendencia a la discreción.

PODRÍA EXPLOTAR MÁS

El nivel de conocimiento de la población para generar acciones de gobierno contundentes que adquirió tras la elección, y capitalizar los negativos que dejó la administración saliente.

POST AL AIRE

Las redes sociales de la alcaldesa electa, en Twitter (@tapia_vanegas), Facebook (Judith Vanegas Tapia/Político) e Instagram (Judith.vanegas.tapia).

¿QUÉ DICE QUE NO PUEDE DECIR?

Asevera que durante su gobierno se logrará una organización, defendiendo principios básicos como los derechos humanos, la libertad, la justicia y la dignidad. Propuso dar prioridad a la salud, seguridad y reactivación económica; además, se comprometió a dar oportunidades a los jóvenes y fortalecer los usos y costumbres. También ofreció transparencia.

¿QUÉ DICE?

Declaró ser conocedora de las tradiciones y costumbres de Milpa Alta y que está comprometida a impulsar un gobierno diferente como alcaldesa electa.

Ha dicho que ama a Milpa Alta y que no se trata de llegar a gobernar sólo por llegar, que no cerrará la puerta y no traicionará. Que en su gobierno transparentará las finanzas de la alcaldía y creará un centro para atender a personas con secuelas de COVID-19.

