¡Belleza natural! Conoce los beneficios del bicarbonato en el rostro

El bicarbonato es uno de los productos presentes en el hogar, en todas la cocinas hay un frasco o caja con este polvo blanco que se utiliza para todo, entre lo más concurrido esta la limpieza de espacios, eliminar los malos olores, para quitar manchas y ahora también para la piel.

El bicarbonato es conocido por su poder alcalinizador, es por eso que ayuda a controlar la grasa de la piel, creando un equilibrio entre los niveles de PH en la dermis, evitando que se produzcan más aceites de lo normal.

Al crearse más grasa en la piel aparecen los temibles granitos y espinillas, es ahí cuando entra el protagonista de esta información, el bicarbonato, pues tiene un efecto limpiador muy efectivo. Este producto funciona como un antiséptico que evita que los brotes o pequeñas heridas se infecten, además ayuda a disminuir la inflamación de la piel.

Exfoliante natural

Entre todos los beneficios de este polvo también está que puede ser utilizado como exfoliante para eliminar las células muertas de la piel, lo único que debes hacer es crear una pasta con un poco de bicarbonato y agua tibia.

Al tener la mezcla deberás masajear suavemente tu piel y enjuagar, este proceso no se debe repartir más de dos veces por semana. Además para evitar que la piel se reseque aplica a la brevedad una crema hidratante.

¡Adiós granitos!

Una reconocida marca del cuidado de la piel dio a conocer en su página web oficial que una de las maneras de eliminar los granitos es mezclar bicarbonato de sodio con agua y unas gotas de limón.

Esta pasta también se debe de aplicar como si fuera una mascarilla, frotarla suavemente y después retirarla.

Productos comerciales

Si lo tuyo no es experimentar con recetas caseras, dermatólogos recomiendan usar productos comerciales que contengan bicarbonato de sodio en sus ingredientes activos, es si la piel que tienes es grasa, si tienes la piel seca o sensible esta receta no es para ti, pues podía dañar tú rostro.

GB