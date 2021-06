Regreso a clases SEP: Maestros y padres de familia se oponen a regresar, "no piensan en los niños" | Entrevistas

Este lunes 7 de junio será el regreso a clases presenciales en la Ciudad de México y otras tres entidades del país; San Luis Potosí, Nayarit y Aguascalientes. Previamente, la Secretaria de Educación Pública (SEP) informó que cerca de medio millón de alumnos de los distintos niveles escolares ya han regresado a clases presenciales en al menos siete entidades de la República desde el pasado mes de mayo, por lo que se espera que esta cifra aumente considerablemente este lunes 7.

La SEP, mediante su titular Delfina Gómez, ha enfatizado que el regreso a clases presenciales para este 2021 se realizará de manera voluntaria, gradual y cumpliendo con el protocolo establecido por parte de la Secretaría de Salud,; hasta el momento los gobernadores de Puebla, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Baja California Sur se han pronunciado contra la medida., suman 13 los estados que ya consideran un regreso a clases con un modelo mixto.

El estado de Morelos anunció que el regreso a clases se dará a partir del 22 de junio y otras nueve entidades harán lo propio durante este mes: Morelos, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz, Durango, Tamaulipas y Nuevo León. Mientras que en Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz los alumnos de educación básica ya han vuelto a clases presenciales desde el pasado mes de mayo. No obstante, en el caso de Campeche, las clases fueron suspendidas a causa del regreso a semáforo amarillo, informó la SEP.

Madres y padres de familia se niegan a mandar a sus hijos a las escuelas

Este lunes 7 de junio miles ed alumnos regresarán a las escuelas a tomar clases de manera presencial. FOTO: Cuartoscuro

Luego de darse a conocer la medida del regreso a clases presenciales en diversas entidades del país, tanto docentes como madres y padres de familia se han opuesto a esta medida, y en el caso de los padres tutores son miles los que se han negado a enviar a su hijos a las escuelas ya que l consideran un riesgo para la salud tanto de los menores como de la familia en general.

Flor es una madre de dos pequeños, Marco e Ian, ambos llevan más de un año tomando clases en línea y estudiando desde casa. Al ser cuestionada acerca de qué piensa acerca de la medida implementada por la SEP, Flor asegura que percibe “que más que por el bien de los niños se hace por cuestión política-económica y el que regresen implican muchas cosas , cambios en las instalaciones de la escuelas, responsabilidad de los padres, maestros y alumnos.”

Consideró que fue una decisión apresurada “toda vez que la pandemia no está debidamente controlada y ha quedado evidenciado en países y estado que han regresado a clases que no es la mejor decisión. La madre de familia aseguró que por ese motivo no va a enviar a sus pequeños a su escuela, al menos no por el momento, destaca. Flor refirió que la razón es “porque no hay realmente un plan para el regreso a clases, algo que no genera ninguna seguridad para los niños.

“En el caso de mi hijo menor, de preescolar, sus actividades solo se limitan a realizar los trabajos que semana con semana: le envían mediante WhatsApp, pero es complicado y no hay una retroalimentación. Sumado a eso mi hijo ya ni se acuerda de sus compañeros,” explicó. Mientras que en el caso de Marco, el hijo mayor de Flor y quien está inscrito en una escuela primaria privada, refirió que “sus clases son a distancia cubriendo todo su horario y sus materias como si fuera a la escuela. En su caso, siento que no ha resentido mucho el cambio; él ya se familiarizó con la tecnología pero aún así no es la misma retroalimentación en cuanto a las dudas de los temas,” explicó.

Decisión de la SEP; una medida “apresurada”

Madres de familia consideran que la interacción social de los alumnos fue afectada con la pandemia. FOTO: Cuartoscuro

Quetzalli es otra madre de familia que coincide con Flor al definir como apresurada la decisión de la SEP de abrir las escuelas para que inicien las clases de manera presencial. Con dos hijos, Quetzalli tampoco considera enviar al mayor a su centro escolar ya que considera que esto implica un riesgo para su salud.

“Es riesgoso para los niños porque no hay una estrategia clara de cómo las escuelas van a prevenir el contagio en las escuelas y es un martirio para los niños estar toda la jornada escolar con cubrebocas. No (mandará a su hijo al a escuela), si no se nos explica claramente cuáles son las estrategias de prevención de cada institución.

Entre las afectaciones que ha visto en el aprendizaje de los alumnos durante la pandemia, Quetzalli consideró que lo principal ha sido la interacción social de los estudiantes ya “que pierden el interés por aprende. En el caso de mi hijo no le gustan las clases por TV, él quiere ir a la escuela porque ahí no se aburre y nosotros lo apoyamos aquí en sus actividades pero no es lo mismo que si lo hiciera la maestra,” explica.

La madre de familia considera que la decisión de la SEP de abrir las escuelas ha sido un poco apresurada “ aunque entiendo que es importante pero deben tener una buena estrategia para garantizar la salud de los alumnos y de sus familiares porque hablan de un regreso a clases pero no dicen nada en concreto sobre las medidas preventivas solo las que ya conocemos,” concluyó.

MP