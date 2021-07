¡A Barandilla! Arrestarán a quienes no usen cubrebocas en transporte de Culiacán

Ante el incremento de los casos activos de Covid-19 en Culiacán, el Gobierno municipal puso en marcha un Programa de Movilidad, en donde el alcalde Jesús Estrada Ferreiro advirtió que, habrá arrestos para quienes se nieguen a usar el cubrebocas en el transporte público urbano.

Este programa consiste en vigilar que se cumplan con las medidas sanitarias dentro de los camiones urbanos, como el uso del cubrebocas al subir y durante el trayecto, para los usuarios y choferes; cuidar la sana distancia, y desinfectarse las manos al subir a las unidades.

El presidente municipal de Culiacán afirmó que, no exigen algo extraordinario, sino que se cumplan con los protocolos básicos para evitar contagios de Covid-19.

SSP a los camiones

Para esto, se contará con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que subirán a los camiones para vigilar que no se presente alguna situación de desobediencia civil, por lo que habrá sanciones para los usuarios que no cumplan, como arrestos a quienes se nieguen a bajar del camión por no tener cubrebocas, y para los conductores que no colaboren se les va a retener la unidad.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Sinaloa de hoy, se tienen a mil 084 casos activos de Covid-19, de los cuales, 487 están en Culiacán, 248 en Mazatlán, y 111 en Ahome. Estos tres municipios están en semáforo rojo del reporte estatal.

En las últimas 24 horas se confirmaron 144 casos nuevos en la entidad, y 5 fallecidos; además, se reportan una disponibilidad del 82 por ciento de las camas Covid.

Jesús Estrada Ferreiro destacó que, con el Programa de Movilidad se busca fortalecer las acciones de concientización para reducir los riesgos de contagios de coronavirus; y lo principal es proteger a los conductores de camiones, quienes están más expuesto por estar varias horas en ruta y sentado a un nivel inferior del usuario.

En Culiacán, ya se completó el esquema de inmunización para los grupos de personas de 60 años o más y de 50-59 años, así como el personal médico y del sector educativo, y embarazadas mayores de 18 años y con al menos 9 semanas de gestación.

“Yo creo que con el sistema de vacunación y el ritmo que llevamos podemos salir adelante, pero requerimos que todos se sumen, esto no es una situación de capricho, mucho menos personal, es una real intención de superar la actual contingencia sanitaria por el bien de todos y todas”, puntualizó el alcalde.

Por: Carlos Valenzuela

