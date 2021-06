AMLO llama a votar: El país está en paz

A tres días de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país está en paz, sin riesgos de inestabilidad y con gobernabilidad.

“Sólo puedo manifestarle al pueblo de México, y lo hago como siempre, de manera responsable, que el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días”, dijo.

En la mañanera, evitó —por la veda electoral— profundizar sobre las acciones de seguridad a candidatos, pero insistió en que existen las condiciones para salir a votar seguros y en paz.

“No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países que, por cierto, no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes, en donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política y México no.

“Esto lo hemos logrado entre todos... y como dice la canción de Pablo (Milanes): ‘No vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y hay tranquilidad en el país’".

POR FRANCISCO NIETO

