Línea 12 del Metro CDMX no tenía vicios ocultos, pero será rehabilitada: Carlos Slim

Al afirmar que la Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo (STC) no tenía “vicios ocultos”, el empresario Carlos Slim confirmó que su empresa constructora rehabilitará el tramo dañado del Metro.

Al salir de una comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dueño de Grupo Carso explicó que por 10 años esta línea dio servicios a millones de pasajeros y periódicamente era sometida a mantenimiento, incluso después de los sismos de 2017, por lo que no es viable que sean errores de construcción. Aún así, agregó que su empresa hará el trabajo de reforzamiento del tramo elevado dañado.

“En el caso de la Línea 12, yo estoy convencido que lo hicieron los mejores calculistas de México, el diseño y si recordarán en octubre-noviembre de 2012, se dio el visto bueno al proyecto y a lo que se había hecho con los expertos internacionales, por lo cual estoy convencido que desde su origen no tiene vicios.

“Tan es así que se subió el Presidente de la República, el Jefe de Gobierno y el jefe de gobierno electo y nos invitaron a muchas personas a recorrer 12 kilómetros”, recordó.

Es necesaria una reestructura en la Línea 12

El empresario dijo que es necesario hacer una reestructura adecuada para darle “factores de seguridad”, donde estén integrado los protocolos de seguridad sísmica.

Agregó que se trata de una desgracia, pero insistió en no hay fallas de origen y se están haciendo investigaciones para saber exactamente qué paso, por lo que hay que esperar los resultados.

“Le digo es que estamos convencidos de que su origen no tuvo ningún problema, tanto que se uso por cientos de millones de personas, debo decir que había un año que se daba de mantenimiento; los que formamos el consorcio y durante tres años no se determinó ningún problema, entonces creo que en su origen no tiene ningún problema y se están haciendo investigaciones, ya se está estudiando que pasó, porque pasó, por lo que hay que esperar a que salga y que se discuta”, sostuvo.

Por Francisco Nieto

lhp