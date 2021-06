Mercado del cannabis representaría ganancias por hasta 10 mil millones de dólares: Anicann

Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (Anicann), aseguró que si se regula el mercado de la marihuana México podría obtener hasta 10 mil millones de dólares para el año 2025.

En entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", a través de El Heraldo Televisión, Nieto aclaró que todavía está penado con cárcel el portar y cultivar marihuana, a pesar de que en marzo pasado se aprobaron algunas reformas para su consumo lúdico.

Destacó que si no se modifica el código penal en este aspecto, el mercado no podrá recaudar impuestos y no se podrán llevar a cabo negocios, por lo que todo quedará inmerso en una mancha legal gris y los únicos que se verían perjudicados serían los ciudadanos.

De acuerdo con cifras del presidente de la Anicann, en México hay un mercado consumidor de más de 120 millones de personas, quienes no sólo se verían favorecidos con los productos que resultan benéficos para la salud, también sobre el empleo lúdico de esta planta.

Incluso, consideró que en México se debería hacer lo mismo que en Estados Unidos, ya que a través de una buena legislación se puede sacar al cannabis del "lado oscuro". "En EU se hizo algo muy sencillo, al ver que es algo que se consume, optaron por ponerle impuestos", explicó.

Este lunes 28 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá la despenalización del cannabis para uso lúdico, luego de que el Congreso de la Unión no logró concretar el tema.

Lo anterior, pese a que en el Senado de la República, donde la aprobación de una ley que regule el consumo lúdico se quedó a la mitad, fue omiso en generar consensos, especialmente en mermar el consumo en adolescentes y tampoco lograron definir la estrategia para evitar que el crimen organizado tenga una participación.

Sin embargo, en la Suprema Corte sólo se van a discutir cinco artículos de la Ley General de la Salud que prohíben el cultivo para consumo propio, y no sobre la regulación para la compra y venta.

En marzo pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas para regular el uso lúdico de la marihuana en México, lo que celebró en su momento Guillermo Nieto, quien aseguró que con esta acción habría mayor apertura para una nueva fuente de comercio.

En este sentido, recordó que de aquí se pueden obtener alimentos, aceites y medicamentos, además de que esta planta tiene la capacidad de limpiar el aire.

