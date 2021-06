Mario Delgado acusa al INE de obstaculizar participación en consulta popular

Mario Delgado, presidente de Morena, arremetió nuevamente contra el Instituto Nacional Electoral (INE), lo acusó de obstaculizar la consulta popular del 1 de agosto, retrasando su promoción, sostuvo que el órgano autónomo argumenta falta de presupuesto para difundir la consulta, cuando puede hacer uso de los tiempos ofíciales.

Durante la jornada de respaldo a la consulta popular “por la verdad y la justicia”, mejor conocida como juicio a expresidentes, que encabezó en el monumento a Lázaro Cárdenas en la alcaldía Cuauhtémoc, el dirigente reiteró que aunque hay quienes rechazan la intención de renovar el órgano electoral, es necesario.

“No les gusta a veces a algunos, que digamos que la autoridad electoral tiene que renovarse porque lo está a la altura de la democracia de nuestro país, del deseo del pueblo de México de vivir en democracia y una vez lo demuestran, después del papel que tuvieron en esta elección del 2021, haciéndole el juego al PRI-AN, ahora están claramente obstaculizando este ejercicio”, sostuvo el dirigente.

En este contexto, señaló que los consejeros justifican que no haya promoción de la consulta desde este momento por la falta de recursos, pero aseguró que pueden hacer uso de los tiempos oficiales. El instituto informó que será a partir del 15 de julio próximo y hasta el día de la jornada de participación cuando se promocione el ejercicio a través de radio y televisión.

La Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda negaron la ampliación. Presupuestal de mil 499 millones 392 mil pesos que el instituto solicitó para organizar y realizar la consulta popular.

“Dicen que no tienen dinero, ahí está el tiempo que tienen oficial, no les cuesta, es nada más cuestión de que decidan promover desde ahora, la participación del pueblo de México, han dicho que empezarán a partir del 15 porque no quieren que la gente se entere, por eso tenemos que sustituir ese vacío”, sostuvo Delgado.

El colimense llamó a la militancia a promocionar la consulta de boca en boca y de casa en casa para que haya una amplia participación de la ciudadanía, tras arremeter en contra de la autoridad electoral, la llamó a revisar sus números y tiempos para iniciar la promoción de la consulta antes del 15 de julio cómo aprobó el Consejo General del INE.

“Por eso le hacemos un llamado al INE, que revise su presupuesto, que revise sus tiempos oficiales para que esta consulta llegue a todos los rincones de nuestro país y nos toca a nosotros quienes simpatizamos con este movimiento, a invitar a todos nuestros amigos y vecinos, cómo lo hicimos en la pasada elección, es muy importante movilizarnos para el primero de agosto y que avance nuestra democracia”, recalcó el presidente nacional de Morena.

Por Elia Castillo

