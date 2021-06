Macrina, primera mujer indígena con representación en el Congreso de Morelos

Macrina Vallejo Bello es la primera diputada indígena en el Congreso de Morelos. Es originaria de Cuentepec, comunidad del municipio de Temixco, es la mayor de siete hermanos y ella es la única que se dedica a la política.

La actual diputada local electa fue postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PES-Nueva Alianza). Es madre de cuatro hijos, se ha casado en dos ocasiones. Su primer marido falleció, un año después de casados; ella tenía 17 años de edad cuando quedó viuda; con su primera pareja tuvo un hijo. Macrina se volvió a casar, pero hace diez años se separó porque sufría violencia doméstica y discriminación.

El exmarido y padre de tres de sus hijos (dos niños y una niña) la golpeaba y un día le dijo: “porqué me vine a fijar en una india de Cuentepec”, y después de tanta agresiones y humillaciones, se divorció, pero ahora su exesposo la volvió a buscar al enterarse que ella ganó en la elección del 6 de junio, pero Marcrina lo ignoró.

La indígena de 43 años de edad, trabaja desde hace 18 años en el ayuntamiento de Temixco, tiene la licenciatura trunca en Derecho, no pudo seguir sus estudios porque necesitaba más dinero para mantener a sus cuatro hijos y puso una tienda de abarrotes en su pueblo, actualmente vende zapatos por catálogo y siembra maíz en un terreno de sus papás, así ha mantenido a sus cuatro hijos.

Macrina es militante de Morena desde el 2018 y por impulso de sus amigos y conocidos decidió buscar la candidatura por el quinto Distrito Local que comprende la población sur de Cuernavaca, Miacatlán y Temixco

El triunfo del 6 de junio

El pasado domingo 6 de junio por la noche, cuando los resultados preliminares marcaban a su favor, Macrina tuvo un sentimiento de emoción, pero fue tanta la alegría que se cuestionó ¿Cuál será mi labor en el Congreso de Morelos?, mientras daba gracias a dios por su victoria. Ella recibió 13 mil 700 votos contra 5 mil votos de su contrincante más cercano de Movimiento Ciudadano,

Israel Piña Labra. El próximo 1 de septiembre, asumirá el cargo de diputada local por el quinto distrito.La participación de las mujeres indígenas en los procesos electorales no es fácil, ejemplo de ello, es que sufrió amenazas durante el desarrollo de las campañas políticas, que denunció en su momento a la Fiscalía en Delitos Electorales, que deberán proceder en consecuencia.

Macrina recuerda algunas amenazas vía redes sociales en las que le decía “Macrina descansa en paz”, pero hoy con la constancia de mayoría en su manos, expresa: “Nunca pensé en declinar porque si dios está conmigo, quien contra mí, yo tengo mucha fe en Dios y sé que todo esto viene a través de él. No fue fácil y las cosas se fueron dando, me di cuenta que todo viene por el poder de Dios porque yo no tenía dinero, ni gente y no soy política, pero logré el triunfo”, relata.

Por Guadalupe Flores

brc