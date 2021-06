EDOMEX: Empresarios buscan que la vacunación se realice en las zonas laborales

Para no afectar los procesos productivos del Estado de México, los empresarios mexiquenses buscan modificar el modelo de aplicación de vacunas contra COVID-19 para las personas de más de 30 años, a fin de se lleve a cabo en las zonas labores; no solo en los lugares de residencia de los ciudadanos.

El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Edomex (CONCAEM), Gilberto Sauza Martínez, informó que en coordinación con las autoridades estatales y federales se perfila un programa, que permitiría acelerar los procesos de aplicación de la dosis y no afectar los tiempos productivos de las unidades económicas.

El objetivo es que la vacunación no se haga solo por el lugar de residencia del trabajador, sino por zonas industriales o acorde a los sectores productivos: comercial, industrial y de servicios.

“Lo que estamos proponiendo es que se migre el sistema de vacunación y ya no sea municipal, si no el sistema de vacunación sea industrial, comercial y de servicios, quiere decir que la zonas y lugares de vacunación sean en zonas industriales y ahora ya no sea por municipios económicos si no por entes económicos”.

Sauza Martínez puntualizó que en el Edomex la población económicamente activa, es decir entre 15 y 59 años, es de 10 millones 942 mil 670 personas, sin embargo, el grueso de los trabajadores se encuentra justo entre quienes tienen de 30 a 59 años, con un total de 5 millones 777 mil 19 personas, de acuerdo con datos del INEGI.

“Esto significa que, consiguiendo la inoculación de este grupo de edad, los niveles de seguridad para evitar riesgos de contagio, o el agravamiento de los mismos será determinante”.

Destacó que la entidad, el 56 por ciento de los casos positivos ambulatorios que se han registrado en los últimos meses, son de adultos entre 30 y 59 años, la población más expuesta por ser la que ha retornado en turnos completos y realiza actividades fuera de su hogar de manera cotidiana, lo que representa más de 260 mil de los 463 mil casos registrados.

El presidente de Concaem dijo que no se puede cambiar la forma en que trabajan las 600 mil empresas económicas establecidas en el Edomex, pero sí se puede cambiar el sistema de vacunación, “para que vaya aparejado a la forma en la que trabaja el sector”.

Aseguró que el avance que con las autoridades estatales y federales es muy considerable, pero se requiere tener la certeza de que se dispondrá de las dosis de vacuna necesarias para poder garantizar que todos los trabajadores, que así lo decidan, sean inmunizados.

Por Leticia Ríos

brc