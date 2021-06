Seremos un firme bloque de contención de Morena en el Senado, no apoyaremos sus reformas: Claudia Ruiz Massieu

Luego de una jornada electoral en el que según diversos analistas el mayor ganador, a nivel nacional, fue el partido Morena debido a la gran cantidad de gubernaturas ganadas, mientras que en el congreso y la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional (PAN) logró posicionarse como la principal fuerza política de oposición.

El papel del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha quedado relegado de cierta manera, apuntan los analistas políticos, por lo que de no actuar incluso estaría en riesgo de desaparecer en un futuro no muy lejano

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo TV la senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien también fue dirigente nacional del partido, habló sobre el papel que desempeñará la oposición en los próximos años así como situación que vive el PRI, partido que fue calificado como el gran perdedor de las pasadas elecciones.

Al respecto la legisladora reconoció el enorme fracaso vivido por su partido al perder las ocho gubernaturas , sin embargo, celebró los escaños obtenidos a través de la llamada “Alianza Opositora”, gracias a la unión que el PRI y el PAN realizaron en algunas entidades.

“Seremos un firme bloque de contención en el Senado”

Sobre la posibilidad de que el PRI llegue a pactar con Morena con el fin de obtener los votos necesarios para aprobar las tres reformas anunciadas por el mandatario federal, la legisladora recalcó que su partido al igual que sus aliados del PAN ya han descartado una posible alianza con Morena.

Fue así que Claudia Ruiz Massieu, respondió con un categórico “no” a la posibilidad de realizar alianzas con el partido gobernante, esto bajo el argumento de no poder apoyar ninguna reforma que sea antidemocrática o vaya en contra de los ciudadanos.

Con ello la legisladora dejó claro que al menos en el Senado, la oposición se mantiene firme en la tarea de ser un bloque de contención de Morena, por lo que espera suceda de la misma forma en la Cámara de Diputados.

Justamente sobre las reformas la senadora priista, indicó que hasta ahora, Morena no ha propuesto más que la destrucción institucional, motivo por el que las tres reformas calificadas como prioridad por el mandatario federal, no serán apoyadas.

“No vamos a votar por ninguna de sus reformas, no a que la Guardia Nacional se agregue a la Sedena, no vamos a acompañar la militarización del país; no a la privatización de CFE y a la falta de energías limpias; no a una reforma electoral que debilite el al árbitro”, señaló.

SSB