Slim y empresas tienen voluntad para rehabilitar L-12 del Metro: AMLO

Luego de la reunión con el empresario Carlos Slim y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hay voluntad de las empresas para rehabilitar lo más rápido posible la Línea Dorada.

“El propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible y se avanzó bastante; vamos por buen camino, sin dejar la investigación judicial. Son dos cosas, la investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, en este caso a las fiscalías, en especial a la de la Ciudad de México", explicó.

“Y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas, el que se les ayude, el que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño y al mismo tiempo que se castigue a posibles responsables, a quienes resulten responsables en la investigación”, dijo.

En la Conferencia Mañanera, el mandatario agregó que el otro punto es la puesta en marcha de esta línea del Metro, en la que se trasladan más de 300 mil personas y hay “voluntad de parte de las empresas, cosa que celebro”.

AMLO explicó que en su momento, Claudia Sheinbaum va informar, pero “yo celebro que se esté avanzando en ese propósito. Y la reconstrucción se va hacer de común acuerdo con las empresas”.

Reconoció a Carlos Slim, porque es un empresario institucional, que tiene dimensión social, ayuda y no juega a las vencidas con el gobierno, a diferencia de otros que no entienden y no saben de la urbanidad política, según sus palabras.

Francisco Nieto y Paris Salazar

