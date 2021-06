Pese a vacunación, 41 sinaloenses están hospitalizados por Covid-19

La Secretaría de Salud de Sinaloa recordó que, la vacuna contra el Covid-19 no garantiza que la enfermedad no se vaya a presentar, pero evitará que no sea tan grave para la mayoría de las personas que se contagien.

De acuerdo con la dependencia estatal, en los hospitales del estado se tienen actualmente a 248 pacientes hospitalizados por Covid-19; de los cuales, 41 pacientes ya cuentan con la vacuna, 37 de ellos han recibido sólo la primera dosis y 4 tienen el esquema completo de inmunización.

Esto significa que, únicamente el 16 por ciento de los sinaloenses cuenta con alguna protección al virus SARS-COV2, pero solo el 1.6 por ciento de los hospitalizados está protegido con totalidad.

Efrén Encinas Torres, secretario de Salud de Sinaloa, hizo un llamado a la población para que se apliquen la vacuna contra el coronavirus, para que esté protegida y cuente con un porcentaje importante de inmunidad contra esta enfermedad, que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo.

En el caso de los 4 pacientes hospitalizados que recibieron las dos dosis de la vacuna, el funcionario precisó que, ellos presentan obesidad, diabetes e hipertensión, incluso algunos son inmunosupridos, debido a problemas previos, lo que se ha comprobado que complica la situación de salud cuando se contagian de Covid-19.

“Todas las vacunas, el propósito fundamental primero es evitar mortalidad y el segundo será evitar que le pegue a uno la enfermedad, pero no es cien por ciento segura con ninguna vacuna que se aplique la persona que con esto ya no nos va a dar, no”, indicó.

Encinas Torres reiteró el llamado a seguir con los cuidados, aún después de vacunarse con cualquier fármaco, y continuar con el uso correcto del cubrebocas, evitar las aglomeraciones y cuidar la sana distancia, y lavarse o desinfectarse las manos frecuentemente.

El secretario de Salud puntualizó que, es importante para la población con alguna comorbilidad, como diabetes, hipertensión, obesidad, VIH SIDA, cáncer, entre otros padecimientos, a que se apeguen a sus debidos tratamientos y busquen mejorar su salud a través de estilos de vida saludable, para con ello mejorar su sistema inmunológico y salir abantes en la pandemia.

Por: Carlos Valenzuela

dhfm